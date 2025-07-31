الجمعة 1 غشت 2025

أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبرز اليوم كـ"قوة صاعدة" في إفريقيا، بفضل إنجازاتها المتميزة وخياراتها الحديثة.

وأوضح السيد أديسينا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب، المنخرط في دينامية تحول قوية، كما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، يثير الإعجاب بالنظر إلى اتساق وتماسك التطور الذي حققه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن التموقع الاستراتيجي للمملكة يندرج في إطار رؤية واضحة وطموحة، تقوم على استراتيجية للتنمية المندمجة – اقتصادية واجتماعية وبيئية – وتستند إلى حكامة ناجعة وخيارات مدروسة.

وأشار إلى أن هذه المقاربة المنهجية وواضحة الأهداف مكنت المملكة من ترسيخ مكانتها كواحدة من الدول الأكثر تقدما على مستوى القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، أبرز السيد أديسينا أن المغرب عزز مرتكزاته الاقتصادية في إطار نموذجه التنموي الجديد، مشيرا إلى أن التنويع الفعلي للقطاعات، والانفتاح المتحكم فيه على الأسواق العالمية، والانخراط القوي في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، تعكس بروز الاقتصاد المغربي.

كما أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية أن النهضة الصناعية، ولاسيما في قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، تعكس هذا التطور في القدرات والجودة، المدعوم بسياسة جد طموحة في مجال البنيات التحتية وبيئة ماكرواقتصادية متينة، مما يعزز جاذبية المملكة لدى المستثمرين الدوليين.

وخلص السيد أديسينا إلى القول: "بفضل الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، تتعزز علاقاتنا مع المملكة بشكل متواصل، من أجل مواكبة ودعم هذا التقدم متعدد الأبعاد بما يعود بالنفع على المملكة والشعب المغربي".

ومع: 01 أغسطس 2025

