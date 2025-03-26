الأربعاء 26 مارس 2025

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الثلاثاء 25 مارس بمدريد، أن المغرب وإسبانيا قد أرسيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة "أفضل مناخ للتعاون على الإطلاق" في تاريخ علاقاتهما الثنائية.

وقال السيد ألباريس أمام مجلس الشيوخ إن الإعلان المشترك الذي تم اعتماده في أبريل 2022، عقب المباحثات التي جرت بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أرسى "أفضل مناخ للتعاون والتآزر على الإطلاق" في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية في هذا الصدد إلى أن المبادلات التجارية مع المغرب وصلت إلى مستوى تاريخي، يقارب 25 مليار يورو، مما يؤكد متانة وتكامل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكتين.

وأشار إلى أن أكثر من 15 ألف شركة إسبانية تصدر بانتظام إلى المغرب، بينما يوجد 660 شركة أخرى مستقرة على التراب المغربي، مما يعكس الثقة وجاذبية البيئة الاقتصادية المغربية.

وفي معرض تطرقه إلى بطولة كأس العالم 2030، التي سينظمها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، قال السيد ألباريس إن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد أكثر من أي وقت مضى.

من جهة أخرى، أشاد الوزير بالتعاون الفعال مع المغرب في مجال الهجرة، مؤكدا أنه "لا يمكن تدبير الهجرة غير النظامية دون دعم والتزام المملكة المغربية".

(ومع: 25 مارس 2025)