الخميس 10 أبريل 2025

أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، مساء الأربعاء 09 أبريل بباريس، أنه باختياره المغرب ضيف شرف، يحتفي مهرجان باريس للكتاب (11- 13 أبريل) بـ "قوة" و"حيوية" المشهد الأدبي والنشر في المملكة، وذلك عشية الافتتاح الرسمي لهذا الحدث الأدبي البارز الذي يحتضنه القصر الكبير بالعاصمة الفرنسية.

وقالت السيدة داتي، التي كانت تتحدث إلى جانب وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، خلال حفل استقبال أقيم على شرف المملكة: "ابتداء من الغد، سنحتفي بقوة، وبالخصوص بحيوية المشهد الأدبي والنشر المغربي".

وقد جمع هذا الحفل، الذي جرى بحضور سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، شخصيات ثقافية مرموقة من البلدين تألقت في مجالات إبداعية متعددة، من بينها مؤلفون وناشرون ومفكرون وممثلون وموسيقيون، إلى جانب شخصيات مغربية وفرنسية أخرى.

وأكدت الوزيرة الفرنسية أن "هذا الحفل يندرج تحت شعار الصداقة الثقافية التي تجمع بين فرنسا والمملكة المغربية (...) وأود هذا المساء أن أوسع الدعوة لكل من يساهم يوميا، من مختلف الأجيال والقطاعات الثقافية، في إحياء هذه العلاقة الثقافية الفريدة بين بلدينا"، موجهة كلامها إلى من وصفتهم بـ"الفاعلين اليوميين في هذا الإبداع المتألق الذي يميز المغرب، وفي هذا العطش الثقافي الذي يوحد بلدينا".

وأشادت السيدة داتي بانخراط المغرب في دعم هذا القطاع، مشيرة إلى العناية والدعم الموصول الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقضايا الثقافية، مذكرة بأنه في أكتوبر الماضي، قرر جلالة الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "كتابة فصل جديد من تاريخنا المشترك".

وأضافت أن هذا الالتزام أدرج ضمن إطار "شراكة استثنائية"، مؤكدة أن هذه الشراكة "تعززت اليوم بشكل كبير". وعبرت عن سعادتها بكون الثقافة "في صميم هذه اللحظة التاريخية".

ومن تجليات ذلك، بحسب الوزيرة الفرنسية، خارطة الطريق الثقافية التي تم توقيعها بهذه المناسبة، والتي حددت أولويات تشمل الصناعات الثقافية والإبداعية، و"الكتاب بالطبع"، إلى جانب المكتبات، والفرنكوفونية، والذكاء الاصطناعي، والتراث والمتاحف، وتبادل الفنانين والمهنيين الثقافيين، والمهن الفنية.

وبعد أن جددت التأكيد على الرغبة في "تعزيز روابطنا وبناء مجتمع مشترك"، أشارت إلى أن هذه العلاقة الثقافية الاستثنائية تتيح أيضا "انبثاق مشهد ثقافي جديد، مشهد يربط بين الضفتين، هو المشهد الثقافي الفرنسي-المغربي".

ومن بين أبرز عناصر هذا المشهد، أشارت الوزيرة إلى الشباب وطموحاته الواسعة، قائلة: "إليه نوجه رسالتنا أولا، تعبيرا عن الثقة في المستقبل، وتسليطا للضوء على مواهب الجيل الجديد"، مضيفة أنها دعت بهذه المناسبة العازفة المغربية الشابة على آلة البيانو، نور أيادي، المقيمة في باريس، لأداء معزوفات أمام الحضور.

وبعد أن عبرت عن "فخرها" بجذورها المغربية، اعتبرت السيدة داتي أن الهجرة تشكل "فرصة استثنائية لفرنسا، وللمغرب أيضا"، مبرزة أن السنة المقبلة ستشهد في شهر ماي إطلاق "موسم المتوسط" الذي ينظمه المعهد الفرنسي، وهو حدث دعت من خلاله الفاعلين الثقافيين المغاربة إلى المشاركة بكثافة، خاصة أن "المغرب سيكون أحد أبرز المساهمين في هذا المشروع".

وختمت بالقول: "طموحنا كبير، بكل بساطة لأنه يعكس عمق الروابط بين بلدينا".

من جهته، أعرب السيد بنسعيد عن اعتزازه بمبادرة مهرجان باريس للكتاب الاحتفاء بالمغرب، معتبرا أنها مناسبة للاحتفاء بالكتاب وبالصداقة الفرنسية-المغربية، وتجسيدا لـ"الرابط المتين" القائم على "وحدة اللغة، وأيضا على تقاسم الاختلافات وحوار الذاكرة".

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أنه في عالم مضطرب، تشكل الصداقة الفرنسية-المغربية أكثر من مجرد نموذج، بل تمثل تصورا لمستقبل آخر ممكن: "بين ضفتي المتوسط، لنقول إن الذاكرة والماضي لا يجب أن يكونا مصدر انقسام، بل حافزا للوحدة؛ وبين أوروبا وإفريقيا، لنبرهن على أن الرهانات الديموغرافية والهجرات يمكن أن تتحول إلى فرص للاستثمار في أغلى ما نملك: الثقافة والشباب؛ وكذلك لباقي العالم، لإبراز كيف يمكن للاختلافات، في اللغة والمعتقدات والذاكرة، أن تصبح منبعا للإبداع بدل أن تكون سببا للنزاع".

واغتنم الوزير هذه المناسبة لتسليط الضوء على جهود المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من الثقافة "ركيزة للنهضة".

وقال السيد بنسعيد: "منذ خمسة وعشرين سنة، انخرط بلدنا في مسار طموح، يجمع بين النمو المستدام، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والديمقراطية في إطار ترسيخ المؤسسات وتوسيع المشاركة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية"، مؤكدا أن الثقافة تشكل مفتاح هذا النموذج المغربي للنهضة: "عامل للاندماج الاجتماعي وتقوية الروابط الجماعية، ومحرك للنمو الاقتصادي من خلال الصناعات الثقافية والإبداعية، ومجال حي للنقاش العمومي والمشاركة المواطنة".

وخلص الوزير إلى القول إن فرنسا تشارك المغرب هذه الرؤية عبر إرادتها في كتابة "كتاب مشترك"، مؤكدا أن الصداقة المغربية-الفرنسية "تمثل بالتالي رؤية مقدمة لقارتينا، وإمكانية لبناء سردية جديدة وتشكيل مخيال آخر، يكون شغوفا لكنه هادئ، متجذرا في الماضي دون ضغينة، ومتوجها بثبات نحو مستقبل من الصداقة والثقافة".

(ومع: 10 أبريل 2025)

