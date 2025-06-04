الثلاثاء 3 يونيو 2025

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لتأمين نقل المسافرين، من الجمعة 30 ماي إلى الأحد 15 يونيو، بمناسبة حلول عيد الأضحى، وذلك تحسبا للحركة الدؤوبة للمسافرين التي تعرفها عادة هذه الفترة من السنة.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى ضمان نقل المسافرين في ظروف جيدة وانسيابية وآمنة، يتضمن برمجة قطارات إضافية مع تعزيز العرض بحوالي 237 قطارا بوتيرة يومية، بالإضافة إلى تكثيف الرحلات نحو الوجهات التي تعرف إقبالا أكبر.

وأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة لقطارات "البراق"، فقد تمت برمجة قطارات على مدار الساعة من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء (ما عدا الواحدة بعد الزوال) من أجل ربط طنجة بالقنيطرة والرباط والدار البيضاء خلال أيام الذروة، مع الرفع من الطاقة الاستيعابية للقطارات خلال الفترات الأكثر طلبا.

وأضاف أنه، بالنسبة لقطارات "الأطلس"، فقد تم الرفع من الطاقة الاستيعابية وبرمجة قطارات إضافية على المحاور الرئيسية للشبكة، بما في ذلك مراكش - الدار البيضاء - فاس، وجدة، الناظور، خريبكة وآسفي.

وسيتم أيضا، وفق البلاغ، تكثيف الفرق المؤطرة المكلفة باستقبال المسافرين وإرشادهم سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وكذا تعبئة الفرق التقنية 24 ساعة على 24 و7 أيام على 7 بهدف ضمان سفر الزبناء في أحسن الظروف.

ودعا المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه إلى اقتناء تذاكرهم مسبقا ذهابا وإيابا قبل تاريخ السفر تجنبا لطوابير الانتظار في المحطات، ومن أجل ضمان توفير المقاعد داخل القطارات.

كما أوضح أن اقتناء التذاكر متاح عبر مختلف قنوات البيع التابعة له، سواء عبر شبابيك المحطات أو الموزعين الآليين للتذاكر، وعبر الأنترنيت على موقع www.oncf-voyages.ma، بالإضافة إلى تطبيق المحمول الجديد للمكتب "ONCF VOYAGES" وكذا شركاء البيع عن قرب مثل كاش بلوس، الشعبي كاش وتسهيلات.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج الخاص بعيد الأضحى، دعا المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه إلى استخدام مختلف القنوات التواصلية الرسمية التابعة له، بما في ذلك الموقع التجاري www.oncf-voyages.ma، والاتصال بمركز خدمات الزبناء على الرقم 2255، وتطبيق ONCF TRAFIC للاستعلام حول سير القطارات وكذا الاتصال برفيق السفر على الرقم 0667652255.

(ومع: 03 يونيو 2025)