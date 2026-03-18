الثلاثاء 17 مارس 2026

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن اعتماد برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عيد الفطر لعام 1447 هـ، وذلك خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 17 إلى الأحد 29 مارس 2026، بهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة.

وذكر بلاغ للمكتب أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية، مع تعزيز خاص للعرض على المحاور الأكثر إقبالا خلال فترتي الذهاب والإياب المرتبطتين بعيد الفطر، والذي يتزامن هذه السنة مع نهاية العطلة المدرسية.

وأوضح أنه ستتم برمجة قطارات البراق بهدف توفير قطار كل ساعة بين طنجة، القنيطرة، الرباط والدار البيضاء، وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء بالنسبة لرحلات الذهاب، باستثناء الفترة الممتدة من الساعة السادسة إلى التاسعة مساء.

أما بالنسبة لرحلات الإياب، يضيف المصدر ذاته، فسيتم اعتماد وتيرة قطار كل ساعة وذلك من السادسة صباحا إلى التاسعة مساء، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيصاحبه تعزيز الطاقة الاستيعابية خلال الفترات التي تعرف اقبالا مكثفا، وذلك طيلة فترة العيد.

وسيتم، كذلك، تعزيز عرض قطارات الأطلس عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية وبرمجة قطارات إضافية على المحاور الرئيسية، لا سيما محور مراكش-الدار البيضاء-فاس، إضافة إلى الرحلات المتجهة نحو وجدة والناظور وخريبكة وآسفي.

وفي ما يخص القطارات المكوكية السريعة، أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم تدريجيا استئناف العرض المعتمد قبل شهر رمضان على محور الدار البيضاء-سطات، وذلك قبل عيد الفطر. ولفت إلى أنه سيتم بالنسبة لباقي المحاور، الرجوع إلى هذا العرض بعد يوم العيد، مع اعتماد وتيرة قطار كل 30 دقيقة بين الدار البيضاء-الميناء والقنيطرة، وقطار واحد كل ساعة من وإلى مطار محمد الخامس الدولي.

وأبرز أنه لضمان التدبير الأمثل لهذه الفترة التي تعرف إقبالا كبيرا، سيعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تكثيف جميع الفرق المؤطرة وتعزيز أجهزة الاستقبال والمساعدة وتوجيه المسافرين داخل المحطات وعلى متن القطارات، فيما ستظل الفرق التقنية معبأة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لضمان انسيابية حركة سير القطارات.

ودعا المكتب الوطني للسكك الحديدية زبنائه لشراء تذاكرهم ذهابا وإيابا مسبقا قبل تاريخ السفر لتجنب طوابير الانتظار في المحطات وضمان توفر مقاعدهم على متن القطارات، موضحا أنه يمكن اقتناء تذاكر القطار عبر مختلف قنوات البيع في المحطات عبر الشبابيك أو الموزعين الآليين للتذاكر، أو عبر الإنترنت على موقع البيع (www.oncf-voyages.ma)، أو عبر تطبيق (ONCF VOYAGES)، أو عبر شركاء البيع عن قرب.

وأشار المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أن برنامج سير القطارات سيعرف تقليصا في عدد الرحلات المبرمجة يوم العيد، داعيا زبنائه إلى الاطلاع على مواقيت القطارات خلال هذه الفترة عبر قنواته التواصلية الرسمية التالية:

– الموقع التجاري: www.oncf-voyages.ma

– مركز خدمة الزبناء 2255 (ثمن المكالمة المحلية)

– تطبيق ONCF VOYAGES

– قناة واتساب الرسمية: ‎ https://bit.ly/461PfEu

– رفيق السفر M’ONCF على الرقم : 55 22 65 67 06



