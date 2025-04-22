الثلاثاء 22 أبريل 2025

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الإثنين 21 أبريل بمكناس، إن الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام) تطمح لاستقبال أزيد من مليون زائر.

وأوضح السيد البواري أن الملتقى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي ترأس حفل افتتاحه، اليوم، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يعرف مشاركة أزيد من 1500 عارض وعارضة من 70 دولة، وسيشهد تنظيم أزيد من 40 ندوة علمية هذه السنة.

وتابع الوزير أن الملتقى ينعقد هذه السنة تحت شعار "الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ "موضوع جد مهم" بالنظر إلى التحديات المناخية التي يشهدها العالم.

وذكر بأن الجمهورية الفرنسية تحل هذه السنة كضيف شرف على هذه الدورة، مبرزا أن "هذا يدل على متانة العلاقات القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، خصوصا في التنمية الفلاحية والأمن الغذائي".

ويقترح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2025 على الزوار مجموعة واسعة من المنتجات، وآليات فلاحية من الجيل الجديد، بهدف النهوض بالإنتاج الفلاحي والحيواني، وتعزيز القطاعات الرئيسية للاقتصاد الجهوي، بما في ذلك الصناعات الغذائية، وما يترتب عليها من صناعة الأغذية.

وعلى مر الدورات، نجح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في أن يكسب رهان التموقع كموعد لا محيد عنه للقطاع الفلاحي بإفريقيا، ومنصة متميزة للقاءات وفرص الشراكة بين مختلف الفاعلين في المنظومة.

(ومع: 21 أبريل 2025)

