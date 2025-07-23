الثلاثاء 22 يوليو 2025

نظمت المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع المكتب الدولي للشغل، ورشة عمل تشاورية مع مستعملي المعطيات المتعلقة بسوق الشغل، وذلك في إطار عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل.

وأفاد بلاغ مشترك أن هذه الورشة تندرج في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى مواءمة آليات رصد سوق الشغل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

وأضاف المصدر ذاته أن تحديث هذا البحث تأتي في سياق يشهد تحولات عميقة في سوق الشغل، تتجلى في بروز ظواهر جديدة مثل هجرة اليد العاملة والاقتصاد الأخضر والأنماط الجديدة للشغل.

وأبرز أن هذا التحديث يتوخى إغناء محتوى البحث وتحسين جودة المعطيات ومواءمة البحث الجديد مع آخر المعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصائيات سوق الشغل.

وأشار إلى أن الورشة جمعت المستعملين الرئيسيين لمعطيات هذا البحث من أجل تحديد حاجياتهم الخاصة وترتيب أولويات المواضيع التي ينبغي إدراجها ضمن الصيغة الجديدة للبحث، مبرزا أن هذه المناسبة شكلت فرصة لتبادل الرؤى حول أنجع السبل لنشر المعطيات المتعلقة بسوق الشغل.

وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذه المبادرة، تجدد المندوبية السامية للتخطيط تأكيد التزامها بتوفير إحصائيات ذات جودة تخدم صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والباحثين وشركاء المجتمع المدني من أجل تعزيز سياسات التشغيل القائمة على معطيات موثوقة.

(ومع: 22 يوليوز 2025)