Le 25è festival national d'Ahidous d’Ain Leuh, du 23 au 25 juillet prochain

تقام الدورة ال25 للمهرجان الوطني لفن أحيدوس بعين اللوح (إقليم إفران) خلال الفترة ما بين 23 و25 يوليوز المقبل، حسب ما أفادت به المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة فاس-مكناس.

وأعلنت المديرية الجهوية، منظمة هذه التظاهرة إلى جانب جمعية ثايمات لفنون الأطلس، عن فتح باب الترشيح في وجه الفرق الفنية والفنانين، النشطين على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، الراغبين في المشاركة في الدورة ال25 من هذه التظاهرة، التي تروم صون فن أحيدوس والتعريف به باعتباره أحد أبرز مكونات التراث الموسيقي المغربي، الذي يربط بين الماضي والحاضر ويعكس إحدى الواجهات المتنوعة للثقافة المغربية.

وتميزت الدورة السابقة من المهرجان، التي نظمت ما بين 18 و20 يوليوز 2025، بمشاركة أربعين فرقة تمثل هذا الفن العريق، حيث تم التركيز خلالها على البعد الاحتفالي والاستعراضي لفن أحيدوس.

ويعد أحيدوس أحد العناصر الأساسية للتراث الموسيقي اللامادي بالمغرب، إذ يعكس غنى وتنوع الثقافة الوطنية.

كما ي جسد هذا الفن مجموعة من القيم، من بينها روح التضامن من خلال الغناء والرقص الجماعي، إضافة إلى الشعر الذي يعكس حياة المجتمع وقضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن جماليات الحركات الكوريغرافية التي تتجلى في واحدة من أبرز الرقصات الجماعية داخل المجتمع الأمازيغي.

(ومع: 16 مارس 2026)

