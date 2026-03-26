عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الناظور، يوم الأربعاء 25 مارس، اجتماعها الأول برسم سنة 2026، خصص للدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز الوقع الاجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم الناظور، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، السيد جمال الشعراني، بحضور أعضاء اللجنة، تمت المصادقة على 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية ناهزت 25,6 مليون درهم، يتوقع أن يستفيد منها نحو 28 ألف و848 شخصا.

وشكل اللقاء فرصة للتعريف بالتوجيهات الاستراتيجية الجديدة الخاصة بتفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، والاطلاع على المستجدات التنظيمية المتعلقة بتنزيل هذه البرامج، بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق الأهداف المسطرة.

وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمشاريع المصادق عليها، فقد شملت ثلاثة محاور أساسية؛ حيث نال برنامج "تدارك الخصاص في التجهيزات والخدمات الأساسية" خمسة مشاريع، بينما خصصت أربعة مشاريع لبرنامج "مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة".

كما حظي برنامج "الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة" بنصيب وافر من خلال المصادقة على خمسة مشاريع تنموية.

وقد أجمع أعضاء اللجنة، عقب مناقشة مستفيضة لمضامين المقترحات المعروضة، على أهمية هذه المشاريع وجدواها الاجتماعية، مؤكدين على ضرورة تتبع تنفيذها لضمان وقعها المباشر على المناطق والفئات المستهدفة بالإقليم.

(ومع: 25 مارس 2026)

