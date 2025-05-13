النسخة الأولى من الملتقى الأورو متوسطي للطوابع البريدية بالرباط، تحت شعار الابتكار والتعاون الإقليمي

الثلاثاء 13 ماي 2025

احتضنت الرباط يوم الإثنين فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الأورو متوسطي للطوابع البريدية، التي نظمها بريد المغرب تحت إشراف الاتحاد البريدي للبحر الأبيض المتوسط، وتحت شعار "الابتكار والتعاون: تصور جديد للطوابع البريدية في المنطقة المتوسطية".

وتوخت هذه النسخة الأولى من الملتقى إعادة تموقع الطابع البريدي كوسيلة للحوار بين الثقافات، والإبداع، والتحول الرقمي، في سياق عالمي يعرف تطورات متسارعة.

وتناولت الجلسات والورشات مواضيع راهنة مثل الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والطوابع المشفرة، وتقنية البلوكشين، والذكاء الاصطناعي، والمحتويات التفاعلية.

وفي تصريح للصحافة، قالت السيدة إكرام الطيبي، مديرة الخدمات العامة والتقنين والعلاقات المؤسساتية بمجموعة بريد المغرب، إن هذا الملتقى شكل منصة هامة جمعت خبراء من 22 دولة لتبادل الآراء حول مستقبل هواية جمع الطوابع في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، أشارت إلى رهانات أساسية لمستقبل هذا المجال، من بينها التغيير الرقمي للخدمات البريدية وضرورة إعادة صياغة العرض الطوابعي لاستقطاب اهتمام العموم.

وكشفت السيدة الطيبي عن طابع بريدي مخصص لفن الزليج المغربي الأصيل أعد خصيصا لهذه المناسبة، مؤكدة أنه نتاج عمل مشترك بين صناع تقليديين، يجسد معاني الابتكار والتآزر التي يروج لها الملتقى.

من جهتها، أكدت السيدة نرمين حسن، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد البريدي للبحر الأبيض المتوسط، على أهمية هذه التبادلات لتعزيز التعاون المشترك بين الدول في هذا المجال، موضحة أن هذه الفعالية تمثل فرصة فريدة لتثمين المبادرات المحلية وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

كما استعرضت السيدة حسن دور المؤسسات الثقافية، التي وصفتها بـ "سفيرة التاريخ والثقافة"، مسلطة الضوء على مساهمتها الأساسية في تعزيز التراث والابتكار.

وعلى هامش هذا الحدث، تم توقيع اتفاقية شراكة بين بريد المغرب والبريد التركي، تعزيزا لتعاون قائم منذ سنة 2018 بين المؤسستين. ويجسد هذا الاتفاق رغبة الطرفين في تعميق التعاون بينهما.

من جهة أخرى، ستمكن الاجتماعات الرسمية للاتحاد، التي ستعقد يومي 12 و13 ماي، من تقييم المبادرات الجارية وتعزيز آفاق التعاون داخل المجتمع البريدي المتوسطي.

ويعقد هذا الملتقى على هامش الدورة 58 لاجتماع مجلس الإدارة والدورة 20 للجمعية العامة للاتحاد. وينظمها بريد المغرب باعتباره عضوا في مجلس الإدارة ورئيسا لمجموعة الطوابع البريدية التابعة للاتحاد خلال الفترة 2023-2025.

(ومع: 12 ماي 2025)