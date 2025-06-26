النسخة الرابعة ل "ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية" تحت شعار: "الشباب المغربي الحارس الأمين لتراث الغد"

الأربعاء 25 يونيو 2025

تنظم المؤسسة الوطنية للمتاحف يوم الخميس 26 يونيو الدورة الرابعة ل "ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية" تحت شعار "الشباب المغربي الحارس الأمين لتراث الغد".

وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه الدورة من "ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية" التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتميز بتخصيصها مكانة متميزة للشباب المغربي حيث ستفتح المتاحف والأروقة الفنية أبوابها بالمجان من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى منتصف الليل لتستقبل عموم الزوار وخصوصا الفئات الشابة.

وأضاف المصدر ذاته أن الهدف العام لهذه التظاهرة التي أصبحت حلقة أساسية في الأجندة الثقافية المغربية، يتمثل في منح الشباب المغربي ولوجا متميزا لتراثهم الفني والثقافي.

وحسب البلاغ، فإن هذا الحدث ينظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي البحث العلمي والابتكار، ومؤسسة حديقة ماجوريل، وهي شراكة تعكس "إرادة مشتركة تهدف إلى تقوية ارتباط الشباب المغربي بإرثه الثقافي، وجعل مؤسسات المتاحف فضاءات للتوعية، للحوار وللتواصل بين الأجيال".

وستعطى الإنطلاقة الرسمية لهذا الحدث على الساعة الخامسة بعد الزوال في فضاء الأوداية، بالمتحف الوطني للحلي مع تدشين معرض خاص بالقفطان المغربي بين الأمس واليوم، يعتبر شاهدا حيا على فن اللباس المغربي المتجذر عبر التاريخ.

وتستأنف الأمسية بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، حيث سيرفع الستار عن المعرض الدائم "آفاق متحركة-مائة عام من البحث الفني في المغرب 1920 - 2020"، وهو رحلة عبر تاريخ الفن الحديث والمعاصر في المغرب من خلال أكثر من مئتي عمل فني في عرض بصري غامر.

وأضاف البلاغ أن المؤسسة الوطنية للمتاحف ستوقع بالمناسبة اتفاقيات مهمة وذلك من أجل تقوية الجسور بين الثقافة والتربية والشباب. وأوضح أن الأمر يتعلق باتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية، التعليم الأولى والرياضة تهدف إلى تقوية ادماج الثقافة بالمسار الدراسي وتشجيع الرحلات التربوية نحو المتاحف بالمجان.

كما يتعلق الأمر باتفاقية شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تهدف إلى تعزيز الولوج المجاني للأساتذة والجامعيين والباحثين والطلبة إلى فضاءات المتاحف وتحفيز البحث العلمي حول التراث وتشجيع المبادرات الأكاديمية.

وستقدم المتاحف والفضاءات الثقافية بمختلف أنحاء المملكة برامج منتقاة بعناية تشمل معارض، وورشات وعروض وزيارات منظمة، وعروض وثائقية وفقرات تنشيطية. ويتم تقديم خدمة Wifi في مختلف الفضاءات الثقافية والمتاحف لتوفير زيارة أكثر ثراء وسلاسة.

وخلصت المؤسسة الوطنية للمتاحف إلى أن "ليلة المتاحف" تهدف إلى تحويل هاته الأماكن إلى فضاءات حية للإبداع والحوار ولخلق إحساس بالانتماء والمسؤولية الثقافية لدى الشباب، وستكون ليلة للانتقال عبر الأجيال، لملاقاة التاريخ والإبداع وكذلك دعوة لجعل الثقافة أداة للفخر، وللانعتاق وللمستقبل.

(ومع: 25 يونيو 2025)