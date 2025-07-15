الاثنين 14 يوليو 2025

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر، من 15 إلى 18 يوليوز الجاري، بناء على معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة، خصوصا، بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق، والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق، تم تحديد درجة خطورة قصوى في أقاليم شفشاون، تاونات، تازة، وخطورة مرتفعة في أقاليم أكادير إدا أوتانان، الحسيمة، بني ملال، الصويرة، فحص أنجرة، خنيفرة، العرائش، المضيق-الفنيدق، وزان، طنجة-أصيلا وتطوان.

كما تم تحديد، يضيف المصدر ذاته، خطورة متوسطة في أقاليم بركان، الدرويش، إفران، القنيطرة، الخميسات، الناظور، الرباط، سلا، سيدي سليمان، الصخيرات -تمارة وتاوريرت.

ودعت الوكالة إلى وجوب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية او العاملين بها، وكذلك من طرف المصطافين والزوار، وعليهم أن يتفادوا أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق كما عليهم إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.

(ومع: 15 يوليوز 2025)