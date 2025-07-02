الثلاثاء 1 يوليو 2025

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، يوم الاثنين 30 يونيو ، أن مدينة الصويرة ستستضيف الدورة الـ18 للمؤتمر السنوي لشبكة المدن الإبداعية، وذلك سنة 2026.

وأوضح بلاغ للمنظمة الأممية أن هذا القرار جاء عقب تصويت إلكتروني أجرته المدن الأعضاء في الشبكة، حصلت خلاله الصويرة على أكبر عدد من الأصوات بين المدن المرشحة، لتصبح بذلك "أول مدينة إفريقية وعربية تحتضن المؤتمر السنوي للشبكة".

ومنذ تصنيفها سنة 2019 كمدينة إبداعية في مجال الموسيقى، تميزت الصويرة بـ"انخراطها الفعلي في دعم القطاعات الثقافية والإبداعية، مع تركيز خاص على الموسيقى"، بحسب المنظمة الأممية، التي أشارت إلى مهرجانات بارزة، مثل "كناوة وموسيقى العالم" و"الجاز تحت شجر الأركان"، ما يعكس "غنى المشهد الثقافي في الصويرة، المدينة التي تتداخل فيها التقاليد المحلية لتشكل هوية متعددة الأبعاد".

ويعد المؤتمر السنوي للمدن الإبداعية لليونسكو منصة رئيسية تجمع 350 مدينة عضوة من أجل "تبادل الأفكار وتقاسم الممارسات الفضلى وتعزيز التعاون الدولي في مجالي الثقافة والتنمية الحضرية المستدامة".

ووفقا للمصدر ذاته، فإن دورة سنة 2026 بالصويرة ستركز على موضوع خاص سيعلن عنه لاحقا، إضافة إلى الاستدامة في السياسات والإجراءات الداعمة للصناعات الثقافية والإبداعية على المستوى المحلي. كما ستشكل مناسبة فريدة لتسليط الضوء على "غنى التراث الثقافي وحيوية الإبداع في هذه المدينة المغربية".

وتندرج شراكة اليونسكو مع الصويرة لتنظيم هذا المؤتمر في إطار تعزيز وتطوير شبكة المدن الإبداعية، ومواكبة مخرجات المؤتمر العالمي حول السياسات الثقافية والتنمية المستدامة (مونديالكولت 2025)، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، لاسيما الهدف 11 المتعلق بجعل المدن شاملة للجميع، وآمنة، ومرنة، ومستدامة.

(ومع: 30 يونيو 2025)

