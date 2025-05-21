الثلاثاء 20 ماي 2025

انطلقت، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي بالرباط، أشغال الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي ينعقد حول موضوع "استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة".

ويهدف الاجتماع، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة هولندا وبمشاركة وفود من أكثر من خمسين بلدا ومنظمة دولية وإقليمية ملتزمة بحل الدولتين من جهات مختلفة من العالم، إلى "وضع تقييم للحصيلة المسجلة لجهود السلام المبذولة وتثمين قصص النجاح واستخلاص سبل الاستفادة منها بهدف تحديد إجراءات عملية محددة زمنيا تدفع بالتقدم نحو حل الدولتين، مع التركيز بشكل خاص على بناء اقتصاد ومجتمع فلسطينيين يخدمان مصالح الشعب الفلسطيني".

كما يروم اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وبالأخص تقييم أثر جهود السلام السابقة، وإبراز قصص النجاح، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ومراجعة جهود الدعم السابقة لفائدة الاقتصاد الفلسطيني، وصياغة توصيات سياسية حول تدابير بناء الثقة وتعزيز الحوار الشامل، وتحديد أساليب مبتكرة.

وسيتوزع النقاش خلال هذا الاجتماع على ثلاث جلسات موضوعية تتناول المجالات ذات الأولوية، مقسمة على جلسة أولى تناقش "تقييم أثر مبادرات السلام السابقة"، وجلسة ثانية، حول تعزيز المؤسسات الفلسطينية والحكامة، فيما ستناقش الجلسة الثالثة "الأسس الاقتصادية للسلام".

وسيتوج هذا الاجتماع، الذي يروم إطلاق منصة للمشاريع والمبادرات والإنجازات الداعمة لآفاق تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، بصياغة توصيات سياسية عملية تهدف إلى دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز الظروف المواتية لتحقيق حل الدولتين.

وستساهم خلاصات هذا الاجتماع في إغناء أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، المزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل.

ويعد التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي تم إطلاقه خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2024، منصة دبلوماسية مخصصة للإحياء الفعلي لعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية. ويأتي هذا الاجتماع الخامس في أعقاب أربعة اجتماعات سابقة نظمت بكل من الرياض وبروكسيل وأوسلو والقاهرة.

(ومع: 20 ماي 2025)