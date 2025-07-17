الأربعاء 16 يوليو 2025

انطلقت، يوم الثلاثاء 15 يوليوز، بكلية العلوم بالرباط (جامعة محمد الخامس) أشغال المؤتمر الدولي الأول حول التكنولوجيا المالية والثقة الرقمية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على أفضل السبل لمواجهة التحديات الكبرى في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مرونة الأنظمة المالية، وترسيخ مكانة المغرب على مستوى التكنولوجيا المالية والثقة الرقمية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس جامعة محمد الخامس، محمد غاشي، أن التكنولوجيا المالية تفتح آفاقا وفرصا استراتيجية من شأنها تسريع الشمول المالي، ودعم الابتكار، وخلق فرص شغل مؤهلة ذات قيمة مضافة عالية، وتقوية تنافسية المقاولات الوطنية.

وبعد أن أبرز السيد غاشي مختلف الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية، سجل أن الإطار القانوني في المجال يجب أن يشجع الابتكار ويحمي المستخدمين، مذكرا بضرورة بذل الأطراف المتدخلة جهودا إضافية في مجال الأمن السيبراني.

وقال إن جامعة محمد الخامس منخرطة تماما في هذه الدينامية ليس من خلال تكوين خبراء فحسب، بل وإنتاج بحوث قي مة لمواكبة صناع القرار وتعزيز الحوار حول هذه القضايا.

ومن جهته، أفاد عميد كلية العلوم بالرباط، محمد الركراكي، بأن التكنولوجيا المالية تمثل "ثورة حقيقية" في طريقة تصميم واستخدام الخدمات المالية، إذ تقدم حلول ا مبتكرة متنوعة لجعل هذه الخدمات أسرع وأقل تكلفة، مع تعزيز الشمول المالي، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية التقليدية.

وتابع السيد الركراكي أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي يتماشى بشكل كامل مع استراتيجية كلية العلوم بالرباط القائمة على الانفتاح والابتكار وتشجيع البحث العلمي، باعتبارها منصة مفضلة لمناقشة أحدث التطورات والتحديات الاستراتيجية والتقنيات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، بمشاركة عدد من الخبراء حول هدف مشترك ألا وهو بناء منظومة مبتكرة وآمنة.

من جانبها، أبرزت رئيسة المؤتمر، فوزية عمري، أن اعتماد المستخدمين للتكنولوجيا المالية والتقنيات الجديدة يثير "مخاوف متزايدة" بشأن أمن البيانات والتقنين وحماية الخصوصية، معتبرة أن هذا المؤتمر فرصة مثالية للتداول في مختلف الجوانب المتعلقة بالتطبيق الآمن للتكنولوجيا المالية، وللدخول في حوارات مثمرة مع خبراء مرموقين سيقدمون أعمالهم البحثية.

ويركز المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا المالية والثقة الرقمية، الذي يجمع ثلة من الباحثين والمهندسين والمقاولين وصناع قرار عموميين وفاعلين اقتصاديين وطلبة، على جملة من المحاور، منها "الأمن السيبراني ومرونة الخدمات المالية"، و"التثقيف والتوعية بالثقة الرقمية"، و"رؤية 2030: مستقبل التكنولوجيا المالية والثقة الرقمية في المغرب".

(ومع: 16 يوليوز 2025)

