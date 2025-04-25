الجمعة 25 أبريل 2025

انطلقت، يوم الجمعة بالدار البيضاء، أشغال منتدى كرانس مونتانا 2025، تحت شعار "التجارة الدولية لإفريقيا تتطلب السلامة البحرية وأمن الموانئ والطرق الملاحية".

ويندرج هذا الحدث، المنظم على مدى يومين، ضمن سلسلة منتديات رفيعة المستوى المزمع تنظيمها خلال سنتي 2025 و2026 بالمغرب.

وتأتي هذه التظاهرة الهامة في سياق الدينامية القوية التي بدأت بفضل التطور السريع الذي أحرزه المغرب في مجال النقل والبنيات التحتية البحرية.

وتشكل تجربة المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، محور النقاش خلال هذا المنتدى الذي يستضيف شخصيات سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى، كما تأتي لتؤكد على أهمية التعاون جنوب-جنوب من أجل أمن وازدهار المجال البحري الأفريقي.

ويجمع هذا الحدث خبراء وصناع قرار من عالم الأعمال وفاعلين دوليين في المجال البحري حول جدول أعمال غني ومتنوع يشمل عدة محاور منها على الخصوص، أمن الموانئ، والتعاون الدولي، والرقمنة في القطاع البحري، وتحديات الصناعة الأفريقية، ومستقبل ميناء الداخلة.

ويتضمن برنامج منتدى كرانس مونتانا 2025، ندوات-نقاش موضوعاتية وجلسات التواصل والتشبيك، إضافة إلى زيارة لمرافق ميناء الدار البيضاء.

وسينكب المشاركون خلال هذا المنتدى، الذي يحضره وزراء وشخصيات دبلوماسية، على مقاربة قضايا راهنة مثل "التحديات الجديدة للتجارة الدولية في عالم مهدد باستمرار"، و"حماية الموانئ والسواحل: تحديات جديدة".

كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة ندوتين رفيعتي المستوى حول موضوع "تعزيز التعاون الدولي، عنصر أساسي في أي استراتيجية للأمن البحري"، و"تأمين الموانئ والطرق البحرية والتنمية الاقتصادية للأقاليم".

(ومع: 25 أبريل 2025)