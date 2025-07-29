الاثنين 28 يوليو 2025

انطلقت، مساء الأحد 27 يوليوز بكورنيش أبي رقراق بالرباط، فعاليات الدورة الـ 13 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة "صيف الأوداية"، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى.

وافتتح هذا الموعد الفني الصيفي، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار الاحتفالات بعيد العرش المجيد، بحفل للفنانة حياة الإدريسي التي أطربت مسامع الجمهور بباقة من أغانيها الخالدة في أمسية عابقة بالأصالة.

وكانت الأمسية الافتتاحية مناسبة أيضا لتكريم هذه الفنانة التي تعتبر رمزا من رموز الفن المغربي، حيث تم تسليمها "درع المهرجان" اعترافا بمسارها الفني الغني.

وكان الجمهور على موعد أيضا مع الفنان المغربي "هاي كلاس"، وهو من الأصوات الشابة الصاعدة في الساحة الفنية، ويتميز بأسلوب يمزج بين الإيقاعات العالمية والنفس المغربي العصري، والذي أمتع جمهور الأوداية بلحظات موسيقية تفاعلية وحيوية.

كما شارك في إحياء هذه السهرة الفنان حاتم إدار الذي قدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، قال مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة -، هشام عبقاري، إن مهرجان "صيف الأوداية" يواصل ترسيخ حضوره كمحطة فنية سنوية قارة في أجندة المهرجانات الصيفية بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة تشهد تطورا ملموسا دورة بعد أخرى، سواء على مستوى البرمجة أو الجوائز أو جودة التنظيم.

وأبرز أن فلسفة المهرجان ظلت وفية، منذ انطلاقته، لثنائية الهوية والتنوع، ما جعل جمهور الأوداية ومحيطها يتفاعل مع فقراته في أجواء احتفالية راقية، ليصبح لهذا الجمهور موعد صيفي ينتظره بشغف ويعبر من خلاله عن وفائه للأغنية المغربية بمختلف تعبيراتها.

من جهتها، أكدت مديرة المهرجان، رئيسة المجلس الوطني للموسيقى، وفاء بناني، في تصريح مماثل، أن مهرجان "صيف الأوداية" في دورته الـ13 يقدم رؤية فنية جديدة تعكس تنوع المشهد الموسيقي المغربي، مشيرة إلى أن المهرجان يحرص كل سنة على الانفتاح على الأصوات الشابة والأنماط الموسيقية الجديدة، مع إيلاء أهمية خاصة للرواد وأصحاب البصمات المميزة.

وأبرزت أن المهرجان "يواصل الوفاء للمسار الذي أ طلق منذ تأسيسه على يد الراحل حسن مكري، ويعمل على الاستجابة لأذواق جمهور الأوداية ومحبي الأغنية المغربية بمختلف أنماطها، سواء التقليدية أو العصرية، مع الحفاظ على خط التنوع والانفتاح".

ويواصل مهرجان "صيف الأوداية"، الذي تستمر فعالياته إلى غاية 31 يوليوز الجاري ببرمجة فنية غنية، ترسيخ حضوره كتظاهرة ثقافية وفنية متميزة تنفتح على تعابير موسيقية متنوعة، تجمع بين الجذور والامتدادات، بين الهوية والأصالة والانفتاح الكوني، مقدما لجمهوره فسحة إبداع بلا حدود، تحتفي بالتعدد وتؤسس لتقليد فني متجدد.

(ومع: 28 يوليوز 2025)