انطلاق فعاليات الملتقى الوطني لطفولة المواهب بالجديدة

الثلاثاء 12 غشت 2025

انطلقت، يوم الإثنين 11 غشت بالمركز الوطني للتخييم الحوزية (إقليم الجديدة) ، فعاليات الملتقى الوطني لطفولة المواهب، الذي يعد حدثا تربويا وثقافيا يستهدف الأطفال من مختلف جهات المملكة.

ويندرج هذا المنتدى، المنظم من قبل جمعية المواهب للتربية الاجتماعية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب) والجامعة الوطنية للتخييم تحت شعار "المواهب ستة عقود: تطوع، ترافع، نبض متجدد"، في إطار البرنامج الوطني للتخييم الهادف إلى تعزيز وترسيخ قيم المواطنة والعمل التطوعي والانخراط المجتمعي.

ويجمع هذا الملتقى، الذي يتواصل إلى غاية 20 غشت الجاري ، حوالي 900 طفل وطفلة يمثلون 42 فرعا محليا موزعين على 10 جهات من التراب الوطني في سياق احتفالات الجمعية بمرور ستين عاما على تأسيسها ، في أجواء تربوية وثقافية وترفيهية تعزز روح الانتماء والمبادرة.

وفي كلمته له خلال حفل الافتتاح ، أكد رئيس جمعية المواهب للتربية الاجتماعية عبد الله مسكيتو، أن هذا الاحتفال يشكل محطة مهمة في تاريخ العمل التربوي والمجتمعي منذ تأسيس الجمعية عام 1965.

وذكر بأن الجمعية عملت، منذ تأسيسها، على تعزيز التنمية الثقافية والجمعوية بالمملكة، مشددا على أهمية المخيمات الصيفية باعتبارها فضاء مفتوحا للحوار والتشاور والترافع حول قضايا الطفولة والشباب، إلى جانب توفيرها للأطفال مجالات الاكتشاف والتواصل.

من جانبه، قال لمفضلي بوعزة، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والاتصال (قطاع الشباب بالجديدة)، إن المركز الوطني للتخييم الحوزية، الذي يندرج في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم، استقبل حوالي 1500 طفل منذ انطلاقته هذا الصيف.

وأوضح أن هؤلاء الأطفال القادمين من مختلف جهات المغرب يستفيدون من برنامج تربوي وثقافي ورياضي وترفيهي يهدف إلى تعزيز حسهم الشخصي والاجتماعي، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارة والجامعة الوطنية للتخييم والجمعيات الفاعلة في هذا المجال يشكل رافعة أساسية لإثراء العرض التربوي وتعزيز تأطير الشباب.

من جانبه، أكد محمد كليوين رئيس الجامعة الوطنية للتخييم أن هذا الملتقى يؤسس لحوار جديد يجمع الطفولة والإبداع والثقافة، مسلطا الضوء على الدور الذي يلعبه هذا الملتقى كمنصة للتبادل حول المواضيع الثقافية والتاريخية.

ويتضمن برنامج الملتقى، بالأساس، تنظيم أنشطة متنوعة تشمل ورشات في المواطنة، المسرح، الموسيقى، البيئة، التعبير الإبداعي، بالإضافة إلى معارض توثيقية حول مسار الجمعية، ولقاءات فكرية، ولحظات احتفالية لتكريم الأطر والمتطوعين والشركاء.

ويندرج هذا الملتقى في إطار البرنامج الوطني للتخييم الذي أطلقته الجمعية مواكبة للاحتفال بهذه الذكرى، حيث تم تنظيم مخيمات تربوية بالصويرة والجديدة ضمن برنامج عام يمتد حتى نهاية دجنبر 2025.

(ومع: 12 غشت 2025)

