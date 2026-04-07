انطلاق فعاليات الملتقيات الإعلامية للتوجيه لفائدة تلاميذ البكالوريا بجهة الشرق

انطلقت، يوم الاثنين 06 أبريل بوجدة، فعاليات الملتقيات الإعلامية السنوية للتوجيه لفائدة تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا وأوليائهم بجهة الشرق، والتي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت شعار "التوجيه الذكي.. نحو مستقبل دراسي ومهني مبتكر".

وتشكل هذه الملتقيات، المنظمة بتنسيق مع المديريات الإقليمية للتربية الوطنية، وبشراكة مع جامعة محمد الأول وقطاعات التكوين المهني، منصة تفاعلية تهدف إلى التعريف بمختلف المسالك الدراسية والتكوينية المتاحة ما بعد البكالوريا، وفتح قنوات التواصل المباشر بين المتعلمين وممثلي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا.

كما تروم هذه التظاهرة التربوية تمكين التلاميذ من الاطلاع على مستجدات آفاق الدراسة والشغل، واستشارة أطر التوجيه التربوي لتحقيق اختيار واعي ومسؤول لمساراتهم الأكاديمية، فضلا عن التعرف على شروط وطرق الترشيح لمختلف المباريات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، صديق بوخرفان، أن تنظيم هذه النسخة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية الأكاديمية الرامية إلى مواكبة المتعلمين في بناء وتوطيد مشاريعهم الشخصية.

وأوضح السيد بوخرفان أن هذا الموعد التربوي، الذي ينظم بتنسيق مع مديرية وجدة-أنجاد، يسعى إلى تقريب العرض التربوي والتكويني من التلميذ، وتوفير كافة المعطيات الضرورية التي تيسر عملية الانتقال نحو التعليم العالي أو التكوين المهني.

وأضاف المسؤول الجهوي أن دورة هذه السنة تتميز بمشاركة نحو 50 مؤسسة من كليات ومعاهد عليا تابعة للقطاعين العام والخاص، مع تعبئة شاملة لأطر التوجيه لتقديم استشارات متخصصة لفائدة أزيد من 4 آلاف تلميذ وتلميذة.

وأشار إلى أن محطة وجدة تمثل الحلقة الأولى ضمن سلسلة ملتقيات إقليمية ستجوب مختلف أقاليم جهة الشرق، وذلك تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص وتقريب خدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه من كافة تلامذة الجهة.

وحسب البرنامج المسطر، سيتواصل تنظيم هذه الملتقيات بكل من الناظور (8 أبريل)، وجرسيف (09 أبريل)، وتاوريرت (10 أبريل)، وبركان (13 أبريل)، والدريوش (15 أبريل)، لتختتم هذه الجولة الجهوية بمدينة جرادة في 16 أبريل الجاري.

