الأربعاء 21 ماي 2025

بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الـ 35) يومي 23 و 24 ماي الجاري بالرباط.



وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص :



"بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس - أعز الله أمره - رئيس المجلس العلمي الأعلى،



وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004 ) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛



وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛ والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛ يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الخامسة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 25 و 26 ذي القعدة 1446هـ / 23 و 24 ماي 2025م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط.



وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي:



- برنامج ميثاق العلماء في إطار خطة تسديد التبليغ، مواكبة وتفعيل؛



- خطة تسديد التبليغ في سياق الانفتاح والتعاون مع مؤسسات المحيط ؛



- التدبير الجهوي للمؤسسة العلمية في سياق المواكبة وتوحيد رؤية الاشتغال ؛



- حصيلة عمل هيئة الإفتاء بين الدورتين ؛



- متابعة أشغال اللجنة العلمية للدراسات والأبحاث ؛



-متابعة أشغال لجنة إحياء التراث الإسلامي".

ومع: 21 ماي 2025