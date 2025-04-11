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La coopération culturelle Maroc-France au centre d’entretiens entre M. Bensaid et Mme Dati à Paris

أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، مساء الأربعاء 09 أبريل بباريس، مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، همت بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي.

وتناولت المباحثات، التي جرت بمقر وزارة الثقافة الفرنسية بحضور سفيرة المغرب بباريس، سميرة سيطايل، دراسة سبل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا، في أعقاب توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين.

كما استعرض الوزيران حصيلة المشاريع المشتركة، مؤكدين أهمية تسريعها في ظل الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، بفضل الشراكة الاستراتيجية المتجددة التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأتي هذه المباحثات على هامش حفل الاستقبال الذي أقيم بمقر وزارة الثقافة الفرنسية على شرف المغرب، ضيف شرف مهرجان باريس للكتاب (11-13 أبريل).

(ومع: 10 أبريل 2025)

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