Logo Logo
BAM travaille sur une méthodologie nationale de scoring des TPE

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء 24 يونيو بالرباط، أن بنك المغرب يعمل على إعداد منهجية وطنية للتقييم موجهة للمقاولات الصغيرة جدا، وذلك بتنسيق مع القطاع البنكي و"تمويلكم" والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.

وأوضح السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن هذا النظام يهدف إلى إرساء مرجعية تقييم موحدة يتقاسمها مجموع الفاعلين في المنظومة البنكية.

وأضاف أن هذه المنهجية من شأنها، أيضا، الإسهام في تحسين شروط الولوج إلى التمويل وتعزيز نجاعة آليات المواكبة الموجودة.

كما استعرض مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه، سير تنزيل البرنامج الجديد لدعم التمويل البنكي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، الذي تم إطلاقه في شهر مارس الماضي، وكذا مشروع الميثاق الخاص بهذه الفئة من المقاولات.

ويتضمن هذا البرنامج، بالخصوص، إرساء عرض تمويلي ملائم، وتبسيط المساطر، وتحسين آليات الضمان، وتوفير مواكبة غير مالية، فضلا عن آليات لتتبع التنفيذ.

(ومع:  25 يونيو 2025)

آخر الأخبار

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يخلد الذكرى الـ 21 لاعتراف المنظمة الدولية للتوحيد القياسي "إيزو" بـ (تيفيناغ)

أصيلة تحتضن الدورة الصيفية لموسمها الثقافي الدولي السادس والأربعين من 29 يونيو إلى 6 يوليوز

المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان بمراكش: المغرب يتبنى مقاربة تجمع بين التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان

تطوير قطاع الغاز الطبيعي بالمغرب مدخل أساسي لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وخلق فرص الشغل

حوض سبو .. إطلاق الحملة التحسيسية بمخاطر السباحة في بحيرات السدود لسنة 2025

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي