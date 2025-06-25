الأربعاء 25 يونيو 2025

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء 24 يونيو بالرباط، أن بنك المغرب يعمل على إعداد منهجية وطنية للتقييم موجهة للمقاولات الصغيرة جدا، وذلك بتنسيق مع القطاع البنكي و"تمويلكم" والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.

وأوضح السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن هذا النظام يهدف إلى إرساء مرجعية تقييم موحدة يتقاسمها مجموع الفاعلين في المنظومة البنكية.

وأضاف أن هذه المنهجية من شأنها، أيضا، الإسهام في تحسين شروط الولوج إلى التمويل وتعزيز نجاعة آليات المواكبة الموجودة.

كما استعرض مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه، سير تنزيل البرنامج الجديد لدعم التمويل البنكي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، الذي تم إطلاقه في شهر مارس الماضي، وكذا مشروع الميثاق الخاص بهذه الفئة من المقاولات.

ويتضمن هذا البرنامج، بالخصوص، إرساء عرض تمويلي ملائم، وتبسيط المساطر، وتحسين آليات الضمان، وتوفير مواكبة غير مالية، فضلا عن آليات لتتبع التنفيذ.

(ومع: 25 يونيو 2025)