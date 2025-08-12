الأربعاء 13 غشت 2025

بنما سيتي – تم ببنما سيتي، افتتاح جناح المغرب، الذي يحل ضيف شرف على فعاليات الدورة الحالية لمعرض بنما الدولي للكتاب، من خلال برنامج ثقافي وفني وأدبي غني، في هذه المنصة الثقافية الرائدة في أمريكا اللاتينية.

وجرى حفل افتتاح الجناح المغربي، أمس الاثنين، بحضور وزراء بنميين، من بينهم وزير الأمن، ووزيرات الثقافة والتعليم والشؤون الاجتماعية، ونائب الوزير المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون، وسفيرة المغرب ببنما، بشرى بودشيش، ومديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، غزلان دروس.

ويستضيف جناح المملكة، الممتد على مساحة 135 مترا مربعا، رواقا يزخر بالمؤلفات المغربية باللغة الإسبانية، وأعمال بحثية وأدبية عن المغرب، بما يترجم شعار المشاركة المغربية “لننسج الحوار”.

وحسب بلاغ للتمثيلية الدبلوماسية للمغرب في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى، تشكل استضافة المملكة، التي تعد تتويجا لمسار من التعاون الثقافي المتنامي بين المغرب وبنما، مناسبة لتعزيز جسور التبادل، وإبراز الإسهام المغربي في إثراء وتوطيد الحوار بين الثقافات والشعوب.

وفي مداخلات بهذه المناسبة، أشادت وزيرتا الثقافة والتعليم ورئيسة غرفة الكتاب، بالتنوع الغني والثقافة العريقة التي يجسدها المغرب، والمعبر عنها في تراثه الأدبي، والموسيقي والفني عامة، وأكدن أن هذه المشاركة تعد فرصة ثمينة لتعزيز الروابط الثقافية بين المغرب وبنما.

وأبرزت المسؤولات البنميات أن مشاركة المغرب كضيف شرف في هذا الموعد الثقافي، الذي يستقطب مئات الآلاف من الزوار، يجسد شعار المعرض “لننسج الحوار”.

بدورها، أكدت السيدة بودشيش أن مشاركة المغرب في هذا المعرض تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تركز على الحوار والتعاون والتبادل الثقافي، مسجلة أن المملكة، تحت قيادة جلالته، جعلت الثقافة في صلب المشروع التنموي.

كما أعربت عن اعتزازها بهذه الفرصة التي تتيح التعريف بالمنتج الأدبي والفني المغربي، وخاصة المكتوب باللغة الاسبانية.

وأضافت السيدة بودشيش أن المشاركة المتميزة للمغرب في هذا المعرض تعكس المكانة التي يوليها لعلاقاته مع جمهورية بنما، والالتزام القوي بتعزيز التعاون في مختلف المجالات مع هذا البلد الصديق، وخاصة في الحقل الثقافي.

وعرف حفل الافتتاح تنظيم عروض موسيقية وفنية مغربية وبنمية، طبعتها مشاركة متميزة للمطربة المغربية نبيلة معن وفرقة لموسيقى كناوة.

وسيحتضن الجناح المغربي أنشطة تربوية للطفل، من بينها “ساعة الحكي” لتقديم قصص من التراث المغربي، وورشات تربوية فنية لتقريب الجمهور الناشئ من رموز التراث المغربي مثل الرسومات والزخارف مستوحاة من الزليج والنسيج المغربي. كما ستشهد هذه الدورة توقيعات كتب لمؤلفين مغاربة بارزين في الأدب والدراسات اللاتينية.

ويتميز البرنامج الفني بحفلات تحييها الفنانة نبيلة معن برفقة العازف طارق هلال، وعروض لفرقة كناوة التي تقدم طيلة أيام المعرض إيقاعات من الموروث الموسيقي المغربي.

كما سيتم تنظيم ندوات ومحاضرات ينشطها أكاديميون ومفكرون مغاربة متخصصون في الدراسات الإسبانية والأدب الإسباني وأدب أمريكا اللاتينية، منها ندوة حول الإرث الأندلسي المشترك، وأخرى حول انفتاح الأدب المغربي على الكونية، بالإضافة إلى قراءات شعرية.

وسيتم أيضا عقد ندوة حوارية بين السفير الأمريكي لدى بنما وسفيرة صاحب الجلالة، تسلط الضوء على قرنين ونصف من علاقات الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة والمغرب.

وتشرف على برمجة مشاركة المغرب في هذه التظاهرة (11-17 غشت)، وزارة الشباب والثقافة والتواصل وسفارة المملكة في بنما، بتعاون مع وزارة الثقافة البنمية وغرفة الكتاب.

ومع 13 غشت 2025



