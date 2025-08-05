الثلاثاء 5 غشت 2025

ينظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال-خنيفرة، في الفترة ما بين 11 و15 غشت الجاري، "أسبوع استثمار خاص بمغاربة العالم".

وذكر المركز، في بلاغ، أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعبئة كفاءات وموارد مغاربة العالم في خدمة التنمية الاقتصادية للمملكة.

كما يهدف هذا الأسبوع إلى تحسيس وإعلام ومواكبة مغاربة العالم حاملي المشاريع، من خلال تمكينهم من الاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار وآليات الدعم والمواكبة المتاحة على المستويين الوطني والجهوي.

وفي هذا الإطار، يقدم المركز الجهوي للاستثمار بني ملال- خنيفرة برنامجا غنيا ومتكاملا لفائدة مغاربة العالم حاملي المشاريع الاستثمارية، يجمع بين ورشات تحسيسية، وزيارات ميدانية، ولقاءات عمل، وحصص للمواكبة الفردية، وفضاءات استقبال مخصصة.

يشار إلى أن هذا الأسبوع ينظم بمبادرة من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبشراكة مع كافة المراكز الجهوية للاستثمار بالمملكة.

(ومع: 05 غشت 2025)