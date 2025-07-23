الثلاثاء 22 يوليو 2025

تحتضن مدينة تارودانت، في الفترة ما بين 24 إلى 27 يوليوز الجاري، فعاليات الدورة السابعة من الملتقى السنوي للتبوريدة، المقام تحت شعار "شغف من جيل إلى جيل".

وحسب بلاغ لجمعية مهرجان التبوريدة وإحياء التراث الروداني، فإن هذا الملتقى السنوي، المنظم بشراكة مع المجلس الجماعي لتارودانت، وعمالة إقليم تارودانت، ومجلس جهة سوس ماسة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يهدف إلى تثمين فن الفروسية التقليدية "التبوريدة"، باعتباره مكونا من مكونات التراث الثقافي اللامادي المغربي، وكذا إلى تحفيز الأجيال الصاعدة على التمسك بهذا الموروث الوطني وصونه ونقله من جيل إلى آخر.

وأوضح المصدر ذاته، أن دورة هذه السنة ستعرف مشاركة نخبة من أجود الفرسان والخيالة القادمين من عدد من أقاليم المملكة، ما يجعل من ملتقى تارودانت منصة وطنية لتلاقي عشاق "التبوريدة"، وفرصة لإبراز التنوع الثقافي والمجالي المرتبط بالفروسية التقليدية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن برنامج هذه التظاهرة سيفتتح بعرض استعراضي احتفالي كبير يجوب محيط أسوار مدينة تارودانت التاريخية، تليه على مدى يومين متتاليين عروض لفن "التبوريدة" بمحرك "لاسطاح"، في حين سيخصص اليوم الختامي لتنظيم صبيحة ترفيهية موجهة للأطفال، قبل أن يسدل الستار على فعاليات الملتقى بعروض ختامية للفروسية التقليدية.

(ومع: 22 يوليوز 2025)