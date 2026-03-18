تاوريرت.. المصادقة على 124 مشروعا وعملية برسم سنة 2026 بغلاف مالي يفوق 26,5 مليون درهم

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتاوريرت، يوم الاثنين 16 مارس، على مخطط عمل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، والذي يضم 124 مشروعا وعملية بغلاف مالي إجمالي يناهز 26,52 مليون درهم.

وتروم هذه المشاريع والعمليات، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع ترأسه عامل الإقليم، السيد بدر بوسيف، تحصين المكتسبات المحققة في مجال الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومحاربة الهشاشة والتهميش، بالإضافة إلى تحسين الدخل ودعم المقاولات الصغرى.

كما تولي هذه البرامج أهمية بالغة لتنمية الطفولة المبكرة، وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وكذا الدعم التربوي والتنشيط الثقافي والفني بالإقليم.

وفي كلمة افتتاحية، أكد السيد بوسيف أن مخطط عمل سنة 2026 يستند إلى المذكرة الوزارية التي تضع النهوض بالرأسمال البشري في صلب الأولويات، لاسيما في شقها المتعلق بصحة الأم والطفل.

وفي هذا الصدد، أشار عامل الإقليم إلى أنه سيتم تفعيل منظومة الصحة الجماعاتية على مستوى دائرتي العيون ودبدو، وهي مبادرة تهدف إلى تقليص وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتشجيع الولادة في وسط مراقب، علاوة على تحسيس الفئات المستهدفة بأهمية تغيير السلوكيات المرتبطة بالصحة والتغذية.

من جهة أخرى، شكل هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلو المجتمع المدني، مناسبة لاستعراض حصيلة منجزات المبادرة برسم سنة 2025.

وأبرز السيد بوسيف، في هذا السياق، الأثر الإيجابي للمشاريع المنفذة خلال السنة المنصرمة، والتي ساهمت بفعالية في تعزيز البنيات الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل وخلق فرص الشغل للشباب، فضلا عن تجويد العرض المدرسي وتوفير بيئة ملائمة للتفتح والأنشطة الموازية بالوسطين القروي وشبه الحضري.

(ومع: 17 مارس 2026)