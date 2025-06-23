تتويج التصوير الفوتوغرافي المغربي في مختلف مسابقات مهرجان التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء بتونس

الاثنين 23 يونيو 2025

كان المصورون الفوتوغرافيون المغاربة من بين المتوجين في مختلف مسابقات الدورة الأولى للمهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء "أوديسيا البوزيدونيا" الذي اختتم مساء الأحد 22 يونيو بالمركز المتوسطي للتكوين البيئي بمدينة المنستير شمال تونس. ففي صنف التصوير الفوتوغرافي التكبيري "الماكرو" فاز بالميدالية البرونزية، وفق النتائج التي نشرت صباح يوم الاثنين، الغطاس المصور الفوتوغرافي المغربي عديل القاصبي ومرافقه وجدي بن سالم فيما عادت الميدالية الذهبية للغطاس المصور الفوتوغرافي الإيطالي يان توزو مع مرافقه عبد القادر شاوش، والميدالية الفضية للغطاس المصور الفوتوغرافي التونسي رجب القريشي ومرافقه أحمد غديرة.

وحاز المغربي محمد فوال تنسوري مع مرافقه حمزة سبخي الميدالية الفضية في صنف التصوير الفوتوغرافي بالعدسة الواسعة والذي عادت فيه الميدالية الذهبية أيضا للإيطالي يان توزو مع مرافقه عبد القادر شاوش، والميدالية البرونزية للتونسي رجب القريشي مع مرافقه أحمد غديرة.

وفي الصنف الشامل للصورة عادت الميدالية البرونزية لمحمد فوال تنسوري مع حمزة سبخي فيما توج بالذهب يان توزو ومرافقه عبد القادر شاوش، وبالميدالية الفضية رجب القريشي مع أحمد غديرة.

وأسندت لجنة التحكيم جائزة "البوزيدونيا"( نبتة بحرية تستوطن البحر الابيض المتوسط) لرامي جمال وجائزة أفضل صورة للعرض ليان توزو.

وحصد المغربي رامي جمال مع مرافقه هادي عقير، الميدالية الفضية في صنف الفيديو الذي فاز بالميدالية الذهبية فيه الجزائري بلال سيودي مع مرافقه مروان حسين وبالميدالية البرونزية التونسي صحبي الدرعي مع مرافقته الغطاسة مريم رشيد هذلي. يذكر أن المهرجان الجديد الذي نظم من قبل الجامعة التونسية لأنشطة الغوص والانقاذ وجمعية "أزرقنا الكبير" من 19 إلى 22 يونيو الجاري تحت إشراف الكنفدرالية الافريقية للغوص ، عرف مشاركة عشر فرق من تونس والمغرب والجزائر وإيطاليا وفرنسا.

(ومع: 23 يونيو 2025)