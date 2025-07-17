الخميس 17 يوليو 2025

تم، يوم الأربعاء 16 يوليوز، الافتتاح الرسمي للمنتزه الأركيولوجي سيدي عبد الرحمان بمدينة الدار البيضاء في وجه العموم، وذلك بمناسبة تنظيم نسخة جديدة من عرض "نوستالجيا، عاطفة الأمس"، الذي يعد محطة بارزة في إطار استراتيجية تثمين التراث التاريخي للمملكة.

ويهدف برنامج "نوستالجيا"، الذي انطلق هذه السنة من مدينة فاس، إلى تسليط الضوء على عدد من المواقع التاريخية والأثرية الكبرى بالمغرب، من خلال مقاربات فنية وتكنولوجية. وبعد محطة الرباط، يواصل هذا البرنامج جولته بالدار البيضاء، على أن ينتقل لاحقا إلى مدن أخرى، بما في ذلك أكادير.

وفي هذا الصدد، قالت المديرة الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، حفيظة خيي، في تصريح صحفي، إن "المنتزه الأركيولوجي سيدي عبد الرحمان يمثل مصدر فخر للجهة"، موضحة أنه "يوثق لفترة ما قبل التاريخ، ويثري العرض الثقافي والتراثي بالدار البيضاء".

وأضافت: "يروم هذا المشروع، أيضا، إلى توفير فضاء لعشاق التاريخ من أجل التعلم والاكتشاف ونقل المعرفة".

وقد تميز عرض "نوستالجيا"، المبرمج في هذا الإطار، بعرض مبهر بالطائرات المسيرة، يجسد، في سماء ليلية، معالم تاريخية للعاصمة الاقتصادية وأنواع حيوانية من حقبة ما قبل التاريخ.

وينظم هذا الجزء من البرنامج، تحت شعار "الدار البيضاء أولا"، ويتواصل إلى غاية 20 يوليوز الجاري، مقدما للجمهور سلسلة من العروض الليلية التي تمزج بين الفنون البصرية، وسرد القصص التراثية والتقنيات الحديثة.

وقد حضر هذا الحدث، على الخصوص، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، والكاتب العام بالنيابة لقطاع الثقافة، صلاح الدين عبقري، والمدير العام لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، محمد الجوهري، إلى جانب عدد من الشخصيات والفعاليات الثقافية.

(ومع: 17 يوليوز 2025)