الجمعة 13 مارس 2026

أعلن المجلس العلمي الأعلى أنه تم تحديد مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447هـ/ 2026م في مبلغ 25 درهما.

وذكر المجلس، في رأيه في شأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1447هـ/ 2026م، بأن "الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، بقدر صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامين ونصف تقريبا (2.5 كيلوغرام) من حبوب الزرع أو من الدقيق، ويستحب إخراجها بعد صلاة الفجر، وقبل الغدو إلى صلاة العيد. على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراجها بالقيمة نقودا".

وأضاف أنه "تم تحديد القيمة هذا العام 1447 هـ في مبلغ خمسة وعشرين درهما (25 درهم)"، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: "ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم".

وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أنه "من المعلوم شرعا وتقربا إلى الله تعالى أن زكاة الفطر صدقة واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي قربة واجبة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام، يبتغون عنده سبحانه أجرها وثوابها".

(ومع: 12 مارس 2026)

