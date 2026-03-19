الخميس 19 مارس 2026

سيتم تخصيص غلاف مالي يفوق 14,43 مليون درهم لمشروع يهدف إلى حماية مدينة فاس من فيضانات وادي عين السمن.

وسيتم إنجاز هذا المشروع، الذي أطلقته جماعة فاس، على مدى 12 شهرا، وسيهم المقطع الرابط بين طريق بنسودة (الطريق الجهوية 716) وصولا إلى وادي فاس.

وتتضمن الأشغال إنجاز قنوات مستطيلة أو شبه منحرفة، ومنشآت عبور على شكل عبارات، بالإضافة إلى منحدرات ولوج من أجل صيانة القنوات.

ويأتي هذا المشروع لينضاف إلى مشاريع أخرى تم إطلاقها خلال الأشهر الأخيرة لحماية المدينة من الفيضانات. وفي هذا الصدد، صادق مجلس جهة فاس-مكناس، بالخصوص، خلال دورته العادية لشهر مارس، على مشروع اتفاقية شراكة لحماية المدينة من فيضانات وادي المهراز (الشطران الأول والثاني)، بغلاف مالي يبلغ 108 ملايين درهم.

وخلال السنة الماضية، تمت تعبئة أزيد من 300 مليون درهم لإنجاز مشاريع مشاريع مهيكلة تتعلق بحماية المدينة من الفيضانات وتأهيل شبكة تدبير المياه العادمة.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإنجاز المجمع الرئيسي لوادي فاس، حيث يتضمن الشطر الأول بناء 4 كيلومترات من قنوات التطهير السائل بكلفة 200 مليون درهم. وستمكن هذه البنيات التحتية من تحويل نحو 90 في المائة من تدفق المياه العادمة التي تمر حاليا تحت المدينة العتيقة لفاس، المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة "اليونسكو"، وذلك بهدف حماية هذا الموقع التاريخي من المخاطر البيئية والهيكلية المتعلقة بالشبكة.

ويتضمن مشروع آخر إنجاز مجمعي "الميت" و"الحيمر" على طول 8 كيلومترات، بميزانية إجمالية قدرها 151 مليون درهم، وذلك بهدف تقوية نظام التطهير السائل بالمنطقة الجنوبية للمدينة، وتجميع الشبكات القائمة وتخفيف الضغط على المجمعات الحالية.

