الاثنين 2 يونيو 2025

تم تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليون درهم لإعادة بناء وتوسيع مركز استقبال الطفولة للا آمنة بمدينة تارودانت، التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج ضمن الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع الطفولة في وضعية صعبة، إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمركز لتصل إلى 62 سريرا، موزعة على عدة وحدات تراعي طبيعة وخصوصية الفئات المستفيدة.

ويشمل المشروع، إنشاء ثلاث وحدات مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة (30 سريرا)، تتوزع بين وحدة للإعاقات الخفيفة (10 أسرة)، وأخرى للإعاقات المتوسطة (10 أسرة)، بالإضافة إلى وحدة ثالثة للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة (10 أسرة).

كما يتضمن المركز أربع وحدات مخصصة للرضع (32 سريرا)، موزعة على وحدتين للرضع من 0 إلى 12 شهرا (10 أسرة)، ووحدتين للرضع من 12 إلى 24 شهرا (10 أسرة)، فضلا عن وحدتين للأطفال من سنتين إلى أربع سنوات (12 سريرا).

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المنسق الجهوي للعصبة المغربية لحماية الطفولة بجهة سوس ماسة، جمال بورأس، أن هذا الفضاء الاجتماعي يهدف إلى إيواء ورعاية الأطفال المنفصلين عن محيطهم الأسري منذ الولادة، بالإضافة إلى التكفل بالحالات الاجتماعية الصعبة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 15-01 المتعلق بالأطفال في وضعية صعبة.

وأضاف أن العصبة، تسهر على تنفيذ مشاريع اجتماعية مماثلة بعدة جهات من المملكة، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل الاستجابة للطلب المتزايد وتحسين جودة خدمات الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بمركز الطفولة للا آمنة بلغت حوالي 60 في المائة، مع توقع الانتهاء من الأشغال خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن عامل إقليم تارودانت، مبروك تابت، قد قام مؤخرا بزيارة ميدانية لتفقد سير أشغال هذا المشروع الاجتماعي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة، والتي اختير لها هذه السنة شعار "20 سنة في خدمة التنمية البشرية".

(ومع: 02 يونيو 2025)