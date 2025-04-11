الخميس 10 أبريل 2025

تم يوم الأربعاء 09 أبريل بالمدينة الخضراء بوسكورة، تدشين أول مركب سينمائي من صنف "سيني بوتيك"، التابع لشركة "سينرجي".

وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن هذ المشروع، الذي أشرف على تدشينه، الكاتب العام لقطاع التواصل، مدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، عبد العزيز البوجدايني، استفاد من دعم مالي من المركز قدره أربعة ملايين درهم، أي ما يعادل ثلث الكلفة الإجمالية للمشروع، وذلك وفقا لمنظومة الدعم العمومي المخصصة لإنشاء القاعات السينمائية الجاري بها العمل.

وأضاف المصدر ذاته أن المركب السينمائي الذي يتكون من خمس قاعات عرض، يندرج في إطار دينامية جديدة يشهدها قطب الاستغلال السينمائي الوطني تروم توسيع وتحديث حظيرة القاعات السينمائية بالمملكة، من خلال إنشاء قاعات عصرية تستجيب لمتطلبات الجودة والتطور التكنولوجي، وتراعي في الآن ذاته سياسة تقريب السينما من ساكنة مختلف جهات المملكة.

وأشار البلاغ إلى أن شركة "سينرجي"، ذات الرأسمال المغربي، تتبنى رؤية استثمارية متكاملة ترمي إلى إحداث شبكة وطنية من القاعات السينمائية الجديدة، من خلال تنفيذ برنامج وطني طموح يهدف إلى إنشاء 25 مركبا سينمائيا بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 30 ألف مقعدا، تضم ما مجموعه 150 شاشة عرض رقمية، مع توقع خلق 500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأبرز البلاغ عزم الشركة على افتتاح ثلاث مركبات سينمائية أخرى متم سنة 2025 بكل من مدن القنيطرة وأكادير والرباط، مرشحة للاستفادة من دعم إضافي موجه لمواكبة عملية الرقمنة.

حضر حفل التدشين، على الخصوص، الكاتب العام لعمالة إقليم النواصر، ومسير الشركة حاملة المشروع، ورئيس لجنة دعم رقمنة ووتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وعدد من أطر المركز السينمائي المغربي، ومهنيون وفاعلون في القطاع السينمائي.

(ومع: 10 أبريل 2025)

