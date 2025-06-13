تزنيت.. إنطلاق النسخة الأولى لجائزة الصانع التقليدي المبدع برسم سنة 2025

الجمعة 13 يونيو 2025

أعلنت جماعة تزنيت عن إطلاق النسخة الأولى لجائزة الصانع التقليدي المبدع برسم سنة 2025، وذلك تحت شعار "بأيدينا نبدع تراثنا".

وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز مكانة التراث الثقافي المغربي الأصيل، وإيمان ا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الصانعات والصناع التقليديون في الحفاظ على استمرارية الصناعة التقليدية كمكون من مكونات الهوية الوطنية، وكذا احتفاء بالإبداع وتقدير ا للعطاء الحرفي الأصيل.

وتهدف الجائزة إلى الاعتراف بقيمة الصناعة التقليدية كعنصر أساسي في حفظ الذاكرة والهوية الثقافية المحلية، تشجيع الحرفيين على الابتكار والتجديد في إطار احترام التقاليد الحرفية الأصيلة، وتحفيز الصناع التقليديين على الاستمرار في تطوير مهاراتهم وممارساتهم المهنية.

كما تتوخى المساهمة في خلق بيئة مشجعة للعمل الحرفي وتوفير الحوافز المعنوية والمادية، والارتقاء بصورة الحرفي التقليدي كفاعل أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي اللامادي المحلي وإبراز قيمته الرمزية والجمالية والوظيفية.

وتهم جوائز المسابقة صنفين رئيسين، ويتعلق الأمر بـ "التقليدي ذو الحمولة الثقافية التراثية" التي تمنح لمشارك من الحرفيين الذين حافظوا على الطابع التقليدي العريق للصناعة، وساهموا في نقل وتثمين الموروث الثقافي من خلال منتوجاتهم، و"الابتكار والتجديد" التي تمنح لمشارك من الحرفيين الذين دمجوا بين الهوية التراثية وروح الإبداع.

ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة أن يكون من فئة الصانعات والصناع التقليديين بإقليم تزنيت الممارسين لحرف صياغة الحلي الفضية، اللباس التقليدي المحلي الامازيغي، والمصنوعات الجلدية المحلية خاصة "بلغة إدوكان".

وتودع ملفات الترشح للجائزة التي حددت قيمتها الإجمالية في 100 مليون درهم، إلى غاية 10 يوليوز 2025 بمقر المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بتزنيت مقابل وصل إيداع يحمل كل البيانات المتعلقة بالملف والمنتوج.

يشار إلى أن تنظيم هذه النسخة، يأتي تنزيلا لبرنامج عمل جماعة تزنيت (2023 - 2028)، لاسيما مشروع إحداث جائزة الصانع التقليدي المبدع، التي يعهد بتنفيذها لجمعية تيميزار لمهرجان الفضة في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط الطرفين.

ومع: 13 يونيو 2025

