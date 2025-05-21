تسليم جوائز "علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" لفائدة 26 مقاولة

الأربعاء 21 ماي 2025

قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بتسليم جوائز "علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" لفائدة 26 مقاولة مستفيدة تنشط في مجالات متعددة، وذلك اعترافا بالتزامها في المجالين البيئي والاجتماعي.



ويجسد هذا التتويج التزام القطاع الخاص المغربي المتزايد باعتماد مقاربة مسؤولة، شاملة ومستدامة، مدمجة ضمن استراتيجيته وعملياته اليومية.



وقد تم منح هذه العلامة، حسب ترتيب الاستحقاق، لكل من شركة الغرب للورق والكرتون "GPC"، "وأنسامبل المغرب"، والخطوط الملكية المغربية، وشركة "EPEGA"، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وتأمين الوفاء، والمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة، ومجموعة العمران الرباط-سلا-القنيطرة.



كما تم منح العلامة لأربعة فروع من شركة "ألزا" بكل من خريبكة، أكادير، الدار البيضاء وطنجة، و"Fromageries Bel Maroc "، والشركة الملكية لتشجيع الفرس، و"صوماص"، و"أمانديس"، و"لابيل في"، و"DXC Technology"، ومشروبات المغرب، و"ريدال"، و"فيفو إنرجي المغرب"، و"وفا سلف"، و"Maroclear"، إلى جانب مقاولات ماجوريل (كول إنشورنس، المغرب، وأوتسورسينغ).



وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن الاتحاد راهن منذ حوالي عشرين سنة على تبني رؤية متجددة للمقاولة، في وقت كانت فيه المسؤولية الاجتماعية تعتبر مجرد ميزة إضافية.



وأضاف قائلا: "اليوم، لم نبلغ هدفنا فحسب، بل تجاوزناه"، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت الآن جزءا من جدول أعمال جميع أرباب المقاولات.



كما ذكر السيد لعلج بأن علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" التابعة للاتحاد تم إطلاقها سنة 2007، أي قبل صدور معيار "ISO 26000"، وذلك من خلال ميثاق يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.



وأشار إلى أنه منذ إطلاقها، تم منح هذه العلامة لما يقارب 150 مقاولة، مع تسجيل طلبات جديدة سنويا سواء لنيلها أو لتجديدها، مما يعكس زخما متواصلا.



وشدد، في السياق ذاته، على أهمية تضافر جهود التعبئة من أجل تشجيع المزيد من المقاولات على الانخراط في هذه المقاربة.



من جهة أخرى، أعلن السيد لعلج عن الاعتراف الدولي بعلامة المسؤولية الاجتماعية للاتحاد، وانضمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الشبكة الأوروبية "Responsibility Europe"، إلى جانب علامات مرجعية في كل من فرنسا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.



واعتبر أن هذا الاعتراف الدولي يكرس مصداقية المرجع المغربي، ويفتح في الآن ذاته آفاقا جديدة للتعاون وفرصا للأعمال على الصعيد الدولي لفائدة المقاولات الحاصلة على العلامة.



وتمنح "علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" بعد إجراء تقييم لممارسات المقاولات في المجالات التسع المنصوص عليها في ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتمثلة في حقوق الإنسان، علاقات وظروف العمل، والبيئة، والوقاية من الرشوة، والمنافسة النزيهة، وحكامة المقاولة، ومصالح الزبناء والمستهلكين، والعلاقة مع الممونين والمقاولات المتعاقدة، والانخراط المجتمعي، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الكونية للمسؤولية الاجتماعية.

ومع:21 ماي 2025

