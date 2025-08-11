تطوان تستضيف الدورة ال13 من مهرجان "أصوات نسائية" من 14 إلى 16 غشت الجاري

الثلاثاء 12 غشت 2025

تحتضن مدينة تطوان، من 14 الى 16 غشت الجاري ، فعاليات الدورة ال13 من مهرجان "أصوات نسائية".

وأكد بلاغ للجمعية المنظمة أن المهرجان، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيحتفي بالأصوات النسائية والتعبيرات الفنية في عدد من فضاءات مدينة تطوان.

وأ ضاف المصدر أن جمهور المهرجان، الذي سينظم تحت شعار " المرأة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة "، سيكون على موعد مع أصوات نسائية مغربية وعربية منها ديانا حداد، زينة الداودية، جيلان، دعاء لحياوي و كوثر صديق.

كما تمت برمجة فقرات فنية متنوعة، و فقرات تنشيطية في الفضاءات العامة و كذا مبادرات جمعوية.

وينطلق البرنامج، حسب الجمعية، بعرض فني متنقل يجوب أحياء تطوان، بشكل تفاعلي يتيح مشاركة الساكنة.

وأبرزت الجمعية التزامها بدعم المواهب النسائية في مختلف المجالات، وتقديم أنشطة قريبة من الجمهور تعزز التواصل والانفتاح نحو آفاق جديدة، حيث سيتم، بشراكة مع جمعيات ومراكز طبية واجتماعية ووطنية، "تنظيم حملات لتوزيع المساعدات، وقافلة طبية، إلى جانب أنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز التضامن والتآزر".

وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة جمعية أصوات نسائية ، كريمة بن يعيش، أن هذا المهرجان " ليس مجرد موعد فني، بل هو مساحة للتعبير والاعتراف بدور المرأة في بناء المجتمع"، مضيفة أن الجمعية " ومع كل دورة، تواصل التزامها بإبراز الطاقات النسائية ودعم الإبداع والعمل الثقافي والتضامني".

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان أصوات نسائية أضحى منذ تأسيسه عام 2008 جزءا من الهوية الثقافية لمدينة تطوان، من خلال تسليط الضوء على المواهب النسوية والمساهمة في الحفاظ على التراث المحلي.

(ومع: 12 غشت 2025)

