أعلن برنامج "Morocco Accelerator"، الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع "تكنوبارك موروكو" ومنصة الابتكار العالمية "Plug and Play"، يوم الاثنين 06 أبريل، عن إطلاق دفعته الثانية من المقاولات الناشئة.

وأوضح بلاغ لـ"تكنوبارك" أن هذه النسخة الثانية تؤكد تصاعد قوة وأهمية هذه الآلية الوطنية المهيكلة التي تتوخى تسريع نمو الشركات الناشئة المغربية ذات الإمكانات العالية، ودعم توسعها، وتيسير اندماجها في شبكات الابتكار والاستثمار الدولية.

ويوفر برنامج "Morocco Accelerator"، الذي يندرج ضمن دينامية الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030"، مواكبة مكثفة وفق المعايير الدولية، تجمع بين التوجيه، والولوج إلى الأسواق، وربط العلاقات مع المستثمرين، والانفتاح على الأسواق العالمية.

ويستهدف هذا البرنامج الشركات الناشئة التي توجد في مرحلة النمو، بهدف دعم انبثاق جيل جديد من المقاولات التكنولوجية المغربية القادرة على التنظيم والابتكار والتموقع في الأسواق الدولية.

وتأتي هذه الدفعة الثانية في إطار الاستمرارية والتوطيد، في سياق يشهد دينامية قوية للتحول الرقمي والابتكار المقاولاتي في المغرب، لا سيما عشية تنظيم الدورة الرابعة من تظاهرة "جيتكس إفريقيا"، التي تعد موعدا بارزا في منظومة التكنولوجيا على المستوى الإفريقي.

وتضم الدفعة الثانية 19 مقاولة مغربية ناشئة، يدير بعضها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تنشط في مجالات تكنولوجية استراتيجية، من قبيل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي والبيانات، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا الفلاحية، وتكنولوجيا التجارة، والتكنولوجيا العميقة والروبوتيك، والتنقل، إضافة إلى تكنولوجيا السفر واللوجستيك.

وتتمثل الشركات المنتقاة في Afdal، و Aress، و Arwa Solutions، و Bespoke AI، و Courtee، و Gomobile، و idyl.ma (YooD Group)، و Medivue، و Millenium Connect، و NESTPRO، و NetForge، و Notus، و Payvaa، و RAFID TECH، و Redia Maroc، و Repartrust Technologies، و Sanadii، و Vioo، و Yzilog.

وتعكس هذه اللائحة تنوعا متزايدا ونضجا أكبر في المنظومة المقاولاتية المغربية، مع حضور قوي للحلول ذات الطابع التكنولوجي المتقدم.

كما يبرز الحضور المتزايد للذكاء الاصطناعي ضمن هذه الدفعة قدرة الشركات الناشئة المغربية على تطوير حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية، لمواكبة تحديات التحول الرقمي.

وتضطلع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بدور محوري في هيكلة هذه المنظومة، من خلال مواكبة المقاولات الناشئة ماليا وتشغيليا، إضافة إلى دورها كفاعل محفز عبر تعبئة مختلف المتدخلين العموميين والخواص حول أهداف مشتركة، بهدف ترسيخ الابتكار داخل الاقتصاد الوطني وتحويله إلى مشاريع ملموسة.

وفي هذا السياق، نقل البلاغ عن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، قولها إن الرهان يتمثل في دعم مقاولات ناشئة تقدم حلولا عملية في قطاعات استراتيجية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج من شأنه أن يمكن من هيكلة هذا المجهود عبر ربط هذه المقاولات بشركاء وأسواق وفرص حقيقية للنمو.

وعلى مدى تنزيل هذا البرنامج، ستستفيد الشركات الناشئة من مواكبة مكثفة تشمل التوجيه الدولي، وربط علاقات نوعية مع مستثمرين وشركات كبرى، إضافة إلى الولوج إلى شبكة الابتكار العالمية التابعة لمنصة "Plug and Play".

وتندرج مشاركة هذه المقاولات في الدورة الرابعة من "جيتكس إفريقيا" ضمن هذه الدينامية بوصفها فرصة أولى للتعريف بها وإبرازها والانفتاح على الأسواق الدولية، عبر التواصل المباشر مع مستثمرين وفاعلين رئيسيين في مجال الابتكار على الصعيد العالمي.

ويعد "تكنوبارك موروكو"، الذي يخضع لوصاية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بنية وطنية مرجعية موجهة لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية وتعزيز الابتكار في المغرب. وهو يضطلع بدور محوري في هيكلة المنظومة المقاولاتية في المغرب من خلال مواكبة أزيد من 500 مقاولة ناشئة ومقاولة مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

ويواصل "تكنوبارك موروكو"، الذي يوجد في مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير والصويرة، توسعه بغية المساهمة في انبثاق مقاولات مبتكرة وتنافسية منسجمة مع طموحات التحول الرقمي للمملكة.

من جهتها، تعد "Plug and Play"، التي تأسست في سيليكون فالي، واحدة من أكبر منصات الابتكار في العالم، حيث تنشط في أزيد من 70 مدينة. وقد دعمت بالفعل أزيد من 120 مقاولة ناشئة في المغرب، وساهمت في جمع أزيد من 80 مليون دولار من التمويلات، إضافة إلى إحداث أزيد من 900 منصب شغل مؤهل.

(ومع:06 أبريل 2026)