تعزيز التعاون السياحي محور مباحثات بين السيدة عمور و سفير مدغشقر بالمغرب

الجمعة 28 مارس 2025

شكل تعزيز التعاون السياحي بين المغرب ومدغشقر محور مباحثات بين وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وسفير جمهورية مدغشقر بالمملكة، جوهاري هويلا راجوبسون.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن الطرفين أشادا، خلال هذا اللقاء، بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين، والتي تعززت بافتتاح سفارة مدغشقر بالرباط في نونبر 2024، مجددين التأكيد على التزامهما المشترك بتعزيز التبادل في المجال السياحي.

وأضاف أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للسيد راجوبسون للإعلان عن مبادرة مدغشقر لتكريم المغرب كـ "ضيف شرف" في الدورة الحادية عشرة لمعرض "International Tourism Fair Madagascar" المزمع تنظيمه من 12 إلى 15 يونيو المقبل بإيفاتو.

وأبرز المصدر ذاته أن السيدة عمور أكدت اهتمام المغرب بهذه المشاركة، معربة عن رغبتها في تعزيز الشراكة مع مدغشقر، خصوصا من خلال الاستكمال الوشيك لمذكرة تفاهم في المجال السياحي.

كما أشارت إلى أن اختيار المغرب لاحتضان أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن الابتكار لفائدة إفريقيا يكرس ريادة المملكة القارية في مجال التنمية السياحية.

وأوضحت أن هذا المكتب سيتكفل، ضمن مهامه، بتنظيم برامج تعزيز القدرات وورشات عمل مخصصة للدول الإفريقية الأعضاء، انطلاقا من نموذج للتعاون جنوب-جنوب، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية من أجل عمل إفريقي مشترك.

من جهته، أبرز السيد راجوبسون الخبرة المغربية في تنمية القطاع السياحي، مشيدا بالموقع الريادي للمملكة على المستوى الإفريقي في هذا المجال.

كما أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية لتطوير النشاط السياحي في مدغشقر.

(ومع: 28 مارس 2025)