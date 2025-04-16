الأربعاء 16 أبريل 2025

وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 15 أبريل بمراكش، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وشركة "كاون إنترناشيونال" تهدف إلى تنسيق تنظيم معرض "جيتكس فيوتشر هيلث إفريقيا-المغرب" وفعالية "جيتكس ديجي هيلث" المقرر عقدهما في الدار البيضاء ما بين 21 و23 أبريل 2026.

وتؤسس هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش الدورة الثالثة لمعرض "جيتكس إفريقيا" (14-16 أبريل)، لشراكة استراتيجية بين الأطراف الثلاثة، تروم تنظيم مشترك لمعرض ومؤتمر دولي سنوي يعنى بقطاع الصحة والتقنيات والمعدات الطبية والصحة الرقمية، إضافة إلى التكنولوجيا الحيوية.

وتهدف هذه الاتفاقية الطموحة إلى تحفيز الابتكار في القطاع الصحي وتعزيز مكانة المملكة كقطب إقليمي للمعرفة والابتكار والاستثمار.

وتلتزم الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم هذه تعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية والتقنيات الطبية والصحة الرقمية، سواء داخل المغرب أو على مستوى القارة الإفريقية.

وتنص الاتفاقية على إحداث فضاء تفاعلي للحوار والتعاون، يجمع بين صانعي القرار والخبراء والباحثين والفاعلين من القطاعين العام والخاص والمبتكرين في مجال التكنولوجيا الرقمية.

كما تهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والتكنولوجيات، وتوطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة لتطوير النظم الصحية وطنيا وجهويا.

وفي تصريح للصحافة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن معرض "جيتكس فيوتشر هيلث إفريقيا-المغرب" سيكون حدثا رفيع المستوى، يعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي وقاري للمعرفة والابتكار والاستثمار.

من جهتها، أشادت الرئيسة المديرة العامة لـ "كاون إنترناشيونال"، تريكسي لوهميرماند، بأهمية هذا المشروع، خاصة في ظل الطفرة التي يعرفها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتطورة.

وشددت أيضا على التزام الوزارة الراسخ بتعزيز نظام صحي منصف ومستدام ومتاح للجميع، سواء في المغرب أو على مستوى القارة الإفريقية.

يذكر أن هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشهد حضور نحو 45 ألف مشارك وأزيد من 1400 عارض يمثلون أزيد من 130 دولة.

(ومع: 16 أبريل 2025)