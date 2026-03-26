سيتعزز العرض الصحي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بإطلاق مشروع بناء وتجهيز مستشفى جامعي للأمراض العقلية والنفسية بمدينة طنجة.

ويهدف المشروع إلى تجويد العرض الصحي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والإسهام في توفير البنيات الصحية المتخصصة، وضمان استفادة جميع المرضى الأمراض العقلية والنفسية بالجهة من خدمات طبية بمعايير عالية.

وتبلغ الكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجموعة الصحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس الجهة، حوالي 230 مليون درهم، تشمل اقتناء العقار والقيام بالدراسات الهندسية وأشغال بناء المستشفى وتجهيزه.

ووفق نص الاتفاقية، التي توجد في طور المصادقة، تلتزم المجموعة الصحية بتوفير البقعة الأرضية المخصصة للمشروع، وإعداد الدراسات التقنية، والإشراف على بناء المستشفى، فيما تلتزم وزارة الصحة بمواكبة تنفيذ المشروع وتقديم مساهمة مالية لإنجازه، بينما يلتزم مجلس الجهة بتقديم مساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم.

وقد تم الاتفاق على وضع مؤشرات تتبع تشمل تحديد الطاقة الاستيعابية، وقياس جودة الخدمات المقدمة والسلامة الصحية والسريرية للمرضى، والمساهمة في الحفاظ على البيئية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتحديد عدد المرضى المستفيدين سنويا.

وحسب ديباجة الاتفاقية، التي صادق عليها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال أشغال دورة شهر مارس، يستحضر هذا المشروع التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد من خلال تجويد والارتقاء بمرافق القرب، كما يتماشى وتوجهات المناظرة الوطنية الثانية للصحة بمراكش (2013)، ويندرج في إطار برنامج تنمية جهة طنجة-تطوان -الحسيمة 2022 – 2027، لاسيما في شقه الاجتماعي.

