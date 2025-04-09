الأربعاء 9 أبريل 2025

ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، يوم الثلاثاء 08 أبريل بالرباط، حفل تعيين أعضاء لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية.

وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن هذا الاجتماع جرى بحضور الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، عبد العزيز البوزدايني.

وأضاف المصدر ذاته أنه عهد للسيد محمد خونا برئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها أيضا كلا من السيدات مريم لي أبو نعوم، ورابحة أحرضان، وحنان تياتبين، وممثلة المركز السينمائي المغربي، سميرة الحيمر، والسادة جواد بابيلي، وممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل، أحمد الغمام، وممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة، عبد الإله زيرات.

وأوضح البلاغ أن السيد بنسعيد استعرض بهذه المناسبة الخطوط العريضة للمقاربة الجديدة المعتمدة لدعم الاستثمار في قطب الاستغلال السينمائي، مضيفا أن هذه المقاربة تروم تعزيز زخم الإصلاح الهيكلي للقطاع من خلال تنفيذ القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

كما تروم هذه المقاربة المساهمة في بروز نموذج اقتصادي متميز، يتلاءم مع خصوصيات القطاع، مع تشجيع الاستثمار والحرص على تسويق وعرض الأفلام المغربية في القاعات السينمائية.

وأكد الوزير أن العنصر الأساسي في السوق السينمائية الوطنية يكمن في توسيع حظيرة القاعات السينمائية الذي سيمكن من بلوغ تنافسية أكبر بين الأفلام، مع توفير فضاءات ثقافية مناسبة لاستضافة المهرجانات والفعاليات السينمائية ومختلف الأنشطة الثقافية التي تنظم سنويا في جميع أنحاء البلاد.

وذكر الوزير أعضاء اللجنة بأن الدعم العمومي الموجه لقاعات السينما لا ينبغي أن يقتصر على تلك الموجودة في المدن الكبيرة، بل يجب أن يشمل أيضا خلق قاعات صغيرة في المدن المتوسطة والصغرى، وذلك بهدف منح الجمهور فضاءات تستجيب لمعايير الجودة والسلامة والراحة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى البرنامج الوطني لإنشاء 150 قاعة سينمائية في المراكز الثقافية، في إطار اتفاقية ثلاثية الأطراف تجمع بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية والمركز السينمائي المغربي. ومكن هذا البرنامج من إنشاء قاعات للعروض السينمائية التي لقيت إقبالا كبيرا من الجمهور في المناطق المعنية.

وخلص بنسعيد إلى توجيه الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على قبول هذه المسؤولية ولانخراطهم في تطوير السينما المغربية، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الحيوي للشركات الخاصة والمنظمات المهنية في القطاع، خاصة في مجالي التوزيع والاستغلال، في الدينامية الإيجابية التي تشهدها السينما الوطنية اليوم.

(ومع: 08 أبريل 2025)