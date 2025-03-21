الجمعة 21 مارس 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الثقافة، عن تمديد أجل إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية برسم سنة 2025 وذلك إلى غاية 25 مارس الجاري.

وذكرة الوزارة في بلاغ أن هذا التمديد يأتي استجابة لرغبة عدد من حاملي المشاريع الثقافية والفنية في مد الآجال المحددة لعملية وضع الترشيحات، ما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة.

وذكرت الوزراة أن عملية الترشيح ستتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات (http://daam.minculture.gov.ma) التي أعدتها خصيصا لهذا الغرض، وذلك في إطار سعيها الدائم لتسهيل الولوج للخدمات ولتجويد العمل الإداري.

يذكر أن القطاعات المعنية بهذا الدعم تهم كلا من قطاع المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والبصرية. ويشمل قطاع المسرح إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، وتوطين الفرق المسرحية بالمسارح، والإقامات الفنية وورشات الكتابة والتقنيات، وتنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية، ومسرح وفنون الشارع، والجولات المسرحية الوطنية.

أما قطاع الموسيقى، فيشمل الإنتاج الموسيقي والغنائي، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي، والمشاركة في المهرجانات الموسيقية الدولية، والإقامات الفنية، والفنون الاستعراضية والكوريغرافية.

من جهته، يشمل قطاع الفنون التشكيلية والبصرية الإقامات الفنية في مجال الفنون التشكيلية والبصرية؛ وتنظيم المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية؛ والمشاركة في معارض وصالونات الفنون التشكيلية والبصرية؛ والفنون البصرية.

(ومع: 20 مارس 2025)