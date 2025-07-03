Logo Logo
Prolongation jusqu’au 30 septembre du délai de dépôt des demandes de l'aide publique aux secteurs de la presse, de l'édition de l'imprimerie et de la distribution

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، يوم الأربعاء 02 يوليوز، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025.

وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي "استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة لعملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.

(ومع: 02 يوليوز 2025)  
 

آخر الأخبار

اليونسكو .. إعادة انتخاب المغرب بالإجماع في المجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

انطلاق النسخة الثانية من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية "Morocco Gaming Expo 2025" بالرباط

اختتام أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي: الدعوة إلى وضع خارطة طريق وطنية لاستعمال مسؤول وأخلاقي

استخلاص المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج لموسم 1447هـ من 21 يوليوز إلى 08 غشت 2025

"التبوريدة" بتارودانت.. عروض فنية تراثية تغني المشهد الفرجوي في فصل الصيف

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي