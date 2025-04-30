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تمديد أجل تلقي الترشيحات لجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الـ15 إلى 30 ماي 2025

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تمديد فترة تلقي الترشيحات لجائزة الحسن الثاني للبيئة برسم الدورة الخامسة عشرة إلى غاية 30 ماي المقبل.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الترشيحات ترسل بالبريد المضمون أو تودع لدى مكتب الضبط التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، 9 شارع العرعار، سكتور 16، حي الرياض الرباط، وذلك إلى غاية 30 ماي 2025.

وللمزيد من المعلومات، يضيف المصدر ذاته، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للوزارة ( www.mtedd.gov.ma )، فضاء "جائزة الحسن الثاني للبيئة"، أو الاتصال بمديرية التعاون والشراكة والتواصل، على الهاتف: 37 66 57 37 05 (212) - الفاكس: 38 66 57 37 05 (212).

(ومع: 30 أبريل 2025)

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