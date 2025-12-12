الاثنين 15 دجنبر 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن تمديد فترة إيداع الترشيحات للاستفادة من الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "صانع ألعاب الفيديو" (Video Game Creator) برسم سنة 2026، إلى غاية 21 دجنبر الجاري.

وذكر بلاغ للوزارة أن النسخة الثانية من هذا البرنامج الذي يهدف إلى تكوين جيل جديد من مطوري وصناع الألعاب الإلكترونية بالمغرب، تنظم بشراكة مع سفارة فرنسا بالمغرب، وتأتي بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى في 2025، وستستقبل 40 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة.

ويقوم البرنامج على تكوين معتمد يمتد لتسعة أشهر (منها ثلاثة أشهر للتدريب المهني)، يؤطره خبراء مدرسى "ISART Digital" التي تعد ثاني أفضل مدرسة ألعاب في العالم، ويحتضنه المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط.

ولتعزيز تكافؤ الفرص، سيتم التكفل الكامل بمصاريف التكوين من طرف الشركاء، حتى يستفيد المرشحون "من هذه الفرصة الفريدة في قطاع يعرف نموا كبيرا على المستوى الوطني والعالمي".

ويعد إيداع الترشيحات مفتوحا إلى غاية غاية 21 دجنبر 2025، على الرابط moroccogamingindustry.ma/vgc.

يذكر أن البرنامج التدريبي "صانع ألعاب الفيديو"، الموجه لمهن تطوير ألعاب الفيديو، يندرج في إطار تنفيذ إعلان النوايا الموقع بين المغرب وفرنسا في أكتوبر 2024، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمتعلق بدعم وهيكلة منظومة الصناعة الثقافية والإبداعية في مجال ألعاب الفيديو.

(ومع: 14 دجنبر 2025)