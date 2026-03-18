تنظيم الدورة الثانية لمسابقة "Innov Startup Challenge" بفاس يومي 30 و31 مارس لتعزيز الابتكار التكنولوجي

تحتضن مدينة فاس يومي 30 و31 مارس الجاري، فعاليات الدورة الثانية من مسابقة "Innov Startup Challenge"، المخصصة للابتكار التكنولوجي، والتي تجمع شركات ناشئة وحاملي مشاريع مبتكرة ومختلف الفاعلين في منظومة ريادة الأعمال حول حلول رقمية وتكنولوجية ذات أثر كبير.

وينظم هذا الحدث بمبادرة من Incubooster، وهو مسرع للشركات الناشئة، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس، في إطار الدورة الثالثة من صندوق Innov Invest Fund الذي تشرف عليه تمويلكم.

وحسب بلاغ للمنظمين، يطمح هذا الموعد أن يشكل فضاء للتبادل والتعاون والمواكبة لفائدة رواد الأعمال الشباب، من خلال برنامج غني يمتد على يومين، يشمل ورشات لتوليد الأفكار، وجلسات لتأطير المشاريع وبناء نماذجها الاقتصادية، إلى جانب حصص مواكبة يشرف عليها خبراء وموجهون من منظومة ريادة الأعمال.

كما يتضمن البرنامج أنشطة للتشبيك والتدريب على تقنيات العرض، بما يتيح للمشاركين تطوير مشاريعهم وصقل مهاراتهم في تقديم الأفكار، قبل المرحلة النهائية التي تخصص لعرض المشاريع أمام لجنة تحكيم وتتويج أفضل المبادرات.

ومن خلال هذه المبادرة، يسعى المنظمون إلى تحفيز الابتكار الرقمي عبر تعبئة التكنولوجيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، بما يساهم في بروز مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.

كما تروم هذه التظاهرة تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمغرب، من خلال تشجيع تطوير حلول مبتكرة في قطاعات استراتيجية، من بينها الصحة والصناعة والفلاحة والتعليم والخدمات، فضلا عن تنشيط منظومة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والباحثين والمقاولات والمؤسسات.

(ومع: 18 مارس 2026)
 

