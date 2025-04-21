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تنظيم يوم إعلامي حول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2025

تنظم وزارة التجهيز والماء، الجمعة المقبل بالرباط، النسخة الثامنة من اليوم الإعلامي حول صفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2025، وذلك تحت شعار "2025-2030 : مشاريع طموحة لمغرب في عز تطوره".

وذكر بلاغ للوزارة أنه سيتم خلال هذا اليوم تقديم البرامج التوقعية للصفقات لسنة 2025 لكل من وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك والمؤسسات العمومية التابعة لهما.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الحدث، الذي يندرج في إطار تفعيل التزامات العقد البرنامج الموقع بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، مناسبة للانفتاح على منظومة هذا القطاع من أجل تبادل الرؤى حول أهم فرص الاستثمار وآفاق المستقبل والإجراءات المواكبة.

وتندرج نسخة 2025 ضمن دينامية وطنية مدعومة برؤية استراتيجية طموحة في أفق سنة 2030، حيث ستتمحور أشغال هذا اليوم حول جلستين رئيسيتين، تجمعان وزراء وشخصيات بارزة وخبراء في هذا القطاع.

وسيعرف هذا اللقاء، وفق البلاغ، مشاركة أزيد من 260 مهنيا من قطاع البناء والأشغال العمومية بجميع مكوناته ومختلف الهيئات المهنية والقطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية والمعاهد العليا.

(ومع: 21 أبريل 2025)  

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