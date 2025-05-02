الجمعة 2 ماي 2025

وقعت جماعة الدار البيضاء ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مؤخرا بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة من أجل إحداث مشروع "Casablanca Tech Valley"، وهو قطب تكنولوجي جديد بمنطقة سيدي عثمان.

وأفاد بلاغ للجماعة، أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء- سطات، محمد امهيدية، تشكل خطوة استراتيجية نحو تنمية حضرية تحقق شروط التوازن الترابي وتعزيز جاذبية المجال الحضري.

وأبرز المصدر ذاته، أنه تم بالمناسبة الإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع "Casablanca Tech Valley"، الذي ستشرف على إنجازه شركة Ewane، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره امتدادا مباشرا لمنطقة "كازا نيرشور/ Casanearshore".

ويمثل مشروع "Casablanca Tech Valley"، حسب البلاغ، رؤية طموحة لمدينة متوازنة وتنافسية وقادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل ذات القيمة المضافة، كما يرسخ مكانة الدار البيضاء كمركز تكنولوجي إفريقي بامتياز.

ويشكل هذا المشروع رافعة جديدة لتحقيق العدالة المجالية والتحول الترابي، من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين الابتكار، الإدماج الاجتماعي والجاذبية الترابية.

ويهدف المشروع، الذي يدخل في خانة المشاريع التحولية الجديدة بتراب عمالة مولاي رشيد-مقاطعة سيدي عثمان، إلى دعم نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال استباق الضغط المتزايد على مناطق الأنشطة الاقتصادية الحالية والاستجابة لمتطلبات التهيئة الحضرية الحديثة والمعايير البيئية.

ويرتقب أن يساهم خلق هذا القطب التكنولوجي في إعادة التوازن بين المجالات الترابية داخل تراب المدينة، مع تثمين المؤهلات المحلية لسيدي عثمان، وخلق نسيج اقتصادي متنوع يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل مباشر، ويوسع قاعدة التنمية لتشمل مختلف مناطق العاصمة الاقتصادية.

يشار إلى أن حفل التوقيع تميز بحضور عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، جمال مخططار، والنائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، المفوض له قطاع الممتلكات، الحسين نصر الله، و المدير العام لشركة إيوان، مهدي القباج.

(ومع: 02 ماي 2025)