الجمعة 30 ماي 2025

تم، يوم الخميس 29 ماي بمدريد، توقيع الاتفاق المالي لإحداث أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول الابتكار لفائدة إفريقيا بالرباط، وذلك على هامش الدورة الـ123 للمجلس التنفيذي للمنظمة الأممية.

ووقعت هذا الاتفاق، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة وزوراب بولوليكاشفيلي، بحضور سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو التنزيل الفعلي لأول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرباط، حيث سيركز على الابتكار والاستثمار في القطاع السياحي بالقارة.

ويحدد هذا الاتفاق التزامات الطرفين وكذلك الشروط الإدارية الممنوحة للمكتب، وفقا للمادة 5 من اتفاقية المقر الموقعة في يناير 2025 بين الحكومة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وسيعمل هذا المكتب على تعزيز برنامج 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إفريقيا، بهدف جعل هذا القطاع الإنتاجي رافعة للتنمية في القارة، وذلك تماشيا مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز التعاون الإفريقي المشترك.

كما سيساهم في تطوير السياحة بإفريقيا، بالاعتماد على ريادة المغرب كمركز إفريقي للسياحة والابتكار .كما سيعزز التعاون بين الدول الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك عبر وضع برامج مبتكرة تدعم التحول الاجتماعي والاقتصادي للوجهات السياحية الإفريقية.

(ومع: 29 ماي 2025)

