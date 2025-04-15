الثلاثاء 15 أبريل 2025

أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الاثنين 14 أبريل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم توقيع 7 آلاف اتفاقية شراكة مع الجمعيات والأندية العاملة في مجال الشباب.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "برامج الوزارة في مجال النهوض بدور الشباب"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار العرض الوطني لتنشيط مؤسات الشباب موسم 2024-2025، الذي تم إطلاقه لفائدة الجمعيات المهتمة بمجال الشباب، سواء العاملة بدور الشباب أو التي تزاول أنشطتها بمقراتها الخاصة.

وأضاف السيد بنسعيد أن الوزارة حرصت على ضخ دينامية جديدة داخل مؤسسات الشباب، من خلال إطلاق برامج وأنشطة مع الفاعلين المؤسساتين والمهتمين بمجال الشباب والطفولة، مبرزا أنه تم العمل على تنويع البرامج والأنشطة سواء من حيث التأطير التربوي والتنشيط الثقافي والفني أو تنمية القدرات والمهارات.

وفي إطار العرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب، سجل السيد بنسعيد أن الوزارة أطلقت مجموعة من البرامج والأنشطة بما فيها تجهيز 150 دارا للشباب بمعدات وأدوات بيداغوجية بما فيها الألعاب الالكترونية.

وتابع أنه تم إحداث مشروع الشهادة الخاصة بالتنشيط السوسيو- ثقافي (ASAS)، من خلال إنشاء أكثر من 100 مركز قرب للتكوين بدور الشباب لفائدة الأطر الجمعوية من أجل تكوينهم مجال الإدارة الجمعوية، كما تم الاشتغال على المنصة الوطنية الرقمية animateur.ma، إضافة إلى إحداث المنصة الرقمية jam3iya.ma الخاصة بالتدبير الرقمي لمؤسسات الشباب.

وأبرز أن الوزارة حرصت على تشجيع مبدأ التطوع من خلال إحداث أندية موضوعاتية، إلى جانب عقد شراكات مع المجموعات والمنظمات الوطنية والدولية، وتنظيم برنامج وطني للمهرجانات الشباب في مجموعة من المجالات لاسيما الألعاب التقليدية، المسرح، الموسيقى، القراءة والفولكور.

من جهة أخرى، أكد السيد بنسعيد أن الوزارة تعمل سنويا على إعادة تهيئة وإصلاح عدد من مؤسسات الدور الشباب في إطار برنامج تم إطلاقه سنة 2021، مشيرا إلى أنه سيتم إنهاء البرنامج خلال السنة الجارية.

(ومع: 14 أبريل 2025)