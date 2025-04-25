جائزة "مبدعات" في دورتها الرابعة تحتفي بالمواهب النسائية

الجمعة 25 أبريل 2025

احتضن مسرح محمد الخامس بالرباط، مساء الخميس 24 أبريل، حفل تتويج الفائزات بالدورة الرابعة من جائزة "مبدعات" دورة 2025، التي تنظمها سنويا وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تخليدا لليوم العالمي للمرأة.

وتميز هذا الحفل، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالإعلان عن أسماء الفائزات في الأصناف الثلاثة للجائزة، وهي جائزة العزف على آلة موسيقية، وجائزة "صلام-راب"، إضافة إلى جائزة التعبير الجسدي.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الجائزة أصبحت موعدا سنويا في الأجندة الثقافية للوزارة، وفرصة أخرى لاكتشاف المواهب وتعزيز ثقافة الاعتراف بما تبذله الشابة المغربية من مجهودات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن ذلك يعكس افتخارها بالمرأة المغربية.

وأبرز السيد بنسعيد، في كلمة ألقتها بالنيابة عنه مديرة قطاع الشباب بالوزارة، كنزة أبو رمان، أن الجائزة تشكل اعترافا بالدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في إثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة، لافتا إلى أنه وبفضل أعمالها المتميزة، فإنها تساهم في تعزيز الهوية المغربية الأصيلة، وتجسد القيم الحضارية والإنسانية النبيلة.

وأشار إلى أن الوزارة، وبتوجيهات سامية من جلالة الملك، ما فتئت تولي أهمية قصوى لدعم المبدعين والمثقفين، وتوفير البيئة الحاضنة لازدهار إبداعاتهم، معتبرا أن جائزة "مبدعات" هي إحدى الآليات المعتمدة لتحقيق هذه الغاية، من خلال تشجيع المواهب النسائية الشابة، وتحفيزهن على المزيد من العطاء والتميز.

وفازت بالمراتب الثلاث الأولى في صنف "الصلام-راب"، على التوالي، كل من خولة عبد الدائم، وهاجر أوكيدار، وأسماء لوليدة.

وفي صنف التعبير الجسدي، نالت زينب العمراني الرتبة الأولى، فيما جاءت مريم الحميدي في الرتبة الثانية، وآية بوحلابة في الرتبة الثالثة.

وعادت المرتبة الأولى والثانية والثالثة في صنف العزف على آلة موسيقية، على التوالي، لكل من حسيبة منصيت وكوثر عيداوي وإيناس أنوبو.

وضمت لجنة تحكيم دورة هذه السنة من جائزة "مبدعات"، كلا من الأستاذ في الرقص المعاصر زكرياء بنان، والفنانة سكينة فحصي عن فئة الصلام، وناصر الهواري عن فئة العزف، وقد أشرفوا على مواكبة المشاركات عبر إقامة فنية ساهمت في تعزيز الروابط بينهن.

وتبلغ قيمة جوائز "مبدعات" 60 ألف درهم للحاصلات على الرتبة الأولى في كل فئة من فئات المسابقة، و40 ألف درهم بالنسبة للحاصلات على الرتبة الثانية، و20 ألف درهم للحاصلات على الرتبة الثالثة.

وتخللت هذه السهرة الاحتفالية فقرات ترفيهية متنوعة، من بينها عرض لفنان ألعاب الخفة هشام بنكيران، فضلا عن وصلة موسيقية فردية أدتها الفنانة سكينة فحصي. كما تميز الحفل بعروض جمعت بين العزف والتعبير الجسدي والصلام من أداء الفنانات المتوجات وفرقهن.

كما تم بمناسبة هذا الحفل تكريم ثلاث نساء من أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن كل قطاع، وذلك عرفانا لما قدمن طيلة سنوات في خدمة وطنهن.

(ومع: 25 أبريل 2025)